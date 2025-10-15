Serie A Como-Juventus: i lariani ospitano i bianconeri

Redazione · Pubblicato il 15 Ottobre 2025 · Aggiornato il 15 Ottobre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

La squadra di Tudor fa visita a quella di Fabregas allo Stadio Sinigaglia di Como all’ora di pranzo di domenica 19 ottobre, gara valida per la 7^ giornata di Serie A

Sabato 18 ottobre 2025 ricomincia la Serie A dopo la seconda sosta dedicata alle squadre nazionali, la penultima dell’anno solare 2025. La prima gara all’ora di pranzo di domenica di rientro dallo stop è la sfida tra Como e Juventus, valida per la 7^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano.

I lariani di Fabregas e i bianconeri di Tudor si ritroveranno dunque a partire dalle ore 12.30 di domenica 19 ottobre allo Stadio Sinigaglia per una sfida che preannuncia entusiasmo e divertimento. Per chi fosse interessato ad effettuare scommesse sportive e volesse saperne di più sui pronostici calcio, sul web esistono molteplici piattaforme utili in questo senso.

Serie A Como-Juventus: come arrivano le due squadre

Il Como è partito bene, proprio come aveva finito l’anno scorso. La squadra di Fabregas sta acquisendo sempre consapevolezza ed ora, oltre a giocare bene, sta infilando anche risultati importanti. I lariani di fatti si trovano all’8^ posto in classifica a quota 9 punti dopo le prime 6 gare, a pari merito con Sassuolo e Cremonese. I biancoblu vengono da due pareggi per 1-1 in campionato, prima contro la Cremonese e poi con l’Atalanta. L’ultimo successo del Como è l’1-2 esterno contro la Fiorentina. L’obiettivo è quello di qualificarsi per una coppa europea.

Discorso diverso per la Juventus, che era partita con la voglia di rivalsa ma qualcosa sembra ancora non funzionare. La squadra di Tudor conta 12 punti in classifica e si trova al 5^ posto a pari merito con l’Inter, a -1 dal Milan e a -3 dalla vetta occupata da Roma e Napoli. I bianconeri vengono però da 3 pareggi consecutivi contro Verona, Atalanta e Milan. L’obiettivo sarebbe quello di tentare quantomeno di giocarsi fino all’ultimo lo scudetto.

Serie A Como-Juventus: precedenti e statistiche

Como e Juventus si sono incontrate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni 31 volte: 4 vittorie dei lariani, 12 pareggi e 15 successi dei bianconeri. Considerando solo le partite disputate sul Lago di Como, il bilancio è comunque simile: 3 trionfi a 8 in favore degli ospiti, con 4 pareggi.

Nella passata stagione la Juventus ha vinto entrambe le partite: l’andata è stata l’esordio in campionato all’Allianz Stadium nell’agosto del 2024 ed è finita 3-0, mentre il ritorno al Sinigaglia è finito 1-2 nel febbraio del 2025. In generale i bianconeri vengono da 3 vittorie consecutive e da 12 risultati utili di fila. L’ultimo successo del Como è l’1-0 nel gennaio del 1986 valido per l’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia.

LEGGI ANCHE: