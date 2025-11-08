Serie A, Como-Cagliari e Lecce-Hellas nel sabato pomeriggio dell’undicesima giornata: stesso risultato
Como, Cagliari, Lecce ed Hellas Verona muovono la classifica nel sabato pomeriggio dell’undicesima giornata di Serie A 2025/26: stesso risultato allo stadio Sinigaglia e al Via del Mare, doppio 0-0 e punto salvezza importante soprattutto per il Cagliari, mentre il Verona continua a non vincere ma quantomeno non perde ed è nuovamente 0-0 come qualche settimana fa nello scontro diretto con il Pisa che ha ottenuto ieri i suoi primi tre punti al ritorno nella massima serie.
Per i salentini, rigore revocato dopo controllo al Var mentre nono risultato utile consecutivo per il Como, ora a diciotto punti insieme a Bologna e Juventus dietro le prime della classifica.
Dopo la sosta, tra due settimane altre due sfide salvezza: Hellas Verona-Parma e Cagliari-Genoa mentre trasferta sul campo della Lazio per il Lecce.
OLTRE A “SERIE A, COMO-CAGLIARI E LECCE-HELLAS…”, LEGGI, AD ESEMPIO:
- Verona, Hellas maschile e femminile al Bentegodi in sequenza per la prima volta: ecco quando
- Fiorentina, Vanoli è il post Pioli: ufficiale
- Juventus-Torino, Baroni: “Portiamo i valori granata, grande opportunità”
- Parma-Milan, Allegri: “Mai semplice, non vinciamo fuori da Udine; recuperato Pulisic”
- Fiorentina-Pioli, si volta pagina: ufficiale l’esonero
- Napoli-Eintracht, Conte: “Critiche su tutto; il napoletano è un sognatore, troppe voci e chiedo di essere compatti e vicini”
- Verona-Inter, a Zielinski risponde Giovane ma al 94′ autogol fatale
- Juventus, Spalletti si presenta in bianconero: “Sensazioni bellissime, stimolante tutto; riportiamola ad alti livelli”
- Verona-Cagliari 2-2: a Gagliardini ed Orban rispondono Idrissi e Felici
- Napoli-Inter, le dichiarazioni di Conte e Chivu post gara
- Bologna-Skorupski, rinnovo e quasi dieci anni insieme
- Verona, l’opinione dei tifosi: rosa poco competitiva o inizio sfortunato
- Camp Nou-Barcellona, le ultime: il comunicato blaugrana
- Chelsea-Benfica, Mourinho: “Bella accoglienza? E’ cultura inglese, sarà diverso a Torino. Napoli…”
- Verona-Juventus, (quasi) tutto nel primo tempo: gara e dichiarazioni post
- Milan, Rabiot si presenta: “Grande voglia, scelta e progetto giusto. Allegri, l’ambiente…”
- Cremonese, Vardy si presenta: “Bello sentirsi voluto, grande esperienza. Maresca, Ranieri…”
- Sorteggi Champions League 2025/26: Chelsea per Napoli e Atalanta (anche rispettivamente City e Psg), Real-Juve, Inter con due inglesi
- Rocchi e la novità spiegazione VAR allo stadio: “Ci può essere difficoltà all’inizio e per i più giovani”
- Milan, Allegri si (ri)presenta: “Entusiasta, si parte dalla società, porre le basi e a marzo si decide la stagione. Leao…”
- Cagliari, Pisacane e Angelozzi si presentano: “Sana paura, tanta passione e orgoglio; progetto giovane richiede pazienza, non sono Guardiola”