Serie A, Como-Cagliari e Lecce-Hellas nel sabato pomeriggio dell’undicesima giornata: stesso risultato

Alessandro Collu
serie a debiti dati

Como, Cagliari, Lecce ed Hellas Verona muovono la classifica nel sabato pomeriggio dell’undicesima giornata di Serie A 2025/26: stesso risultato allo stadio Sinigaglia e al Via del Mare, doppio 0-0 e punto salvezza importante soprattutto per il Cagliari, mentre il Verona continua a non vincere ma quantomeno non perde ed è nuovamente 0-0 come qualche settimana fa nello scontro diretto con il Pisa che ha ottenuto ieri i suoi primi tre punti al ritorno nella massima serie.

Per i salentini, rigore revocato dopo controllo al Var mentre nono risultato utile consecutivo per il Como, ora a diciotto punti insieme a Bologna e Juventus dietro le prime della classifica.

Dopo la sosta, tra due settimane altre due sfide salvezza: Hellas Verona-Parma e Cagliari-Genoa mentre trasferta sul campo della Lazio per il Lecce.

