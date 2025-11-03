Serie A, Chiellini nuovo consigliere di Lega

Jacopo Petricciuolo · Pubblicato il 3 Novembre 2025 · Aggiornato il 3 Novembre 2025

Serie A Chiellini – Nell’ultimo ventennio del calcio italiano uno dei calciatori più rappresentativi è stato Giorgio Chiellini. L’ex difensore della Juventus tra le altre cose ora detiene il ruolo di Director of Football Strategy della Juventus, tuttavia come riportato da Gianluca Di Marzio ora avrà un ruolo attivo anche nella Lega.

Nuovo ruolo

Giorgio Chiellini infatti è stato eletto come nuovo consigliere consigliere federale in rappresentanza dei club della Serie A, il terzo per la precisione. Sostituirà quindi Francesco Calvo, nella votazione di oggi ha battuto l’ad del Sassuolo Carnevali e il presidente del Lecce Sticchi Damiani rispettivamente con 3 e due voti ottenuti. Chiellini ne ha ricevuti 12, affiancherà quindi Marotta e il vice presente dell’Udinese Stefano Campoccia.

Le dichiarazioni

Di seguito le dichiarazioni di Damiani: “Il posto in Consiglio Federale apparteneva alla Juventus, visto che era stato eletto Calvo. Per me è corretto eleggere Chiellini al suo posto”. Ecco invece le parole di Calvo: “La mia disponibilità era limitata al caso in cui la Juventus non fosse stata interessata alla conferma del posto in consiglio”.

