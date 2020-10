Serie A, calendario dalla quarta alla sedicesima giornata SERIE A CALENDARIO – Di seguito, il calendario delle giornate di Serie A dalla quarta alla sedicesima giornata. DALLA QUARTA ALLA DECIMA 4ª GIORNATA Sabato 17/10/2020 15.00 NAPOLI – ATALANTA

18.00 INTER – MILAN

18.00 SAMPDORIA – LAZIO

20.45 CROTONE – JUVENTUS Domenica 18/10/2020 12.30 BOLOGNA – SASSUOLO

15.00 SPEZIA – FIORENTINA

15.00 TORINO -CAGLIARI

18.00 UDINESE – PARMA

20.45 ROMA – BENEVENTO Lunedì 19/10/2020 20.45 HELLAS VERONA – GENOA 5ª GIORNATA Venerdì 23/10/2020 20.45 SASSUOLO – TORINO Sabato 24/10/2020 15.00 ATALANTA – SAMPDORIA 18.00 GENOA – INTER 20.45 LAZIO – BOLOGNA Domenica 25/10/2020 12.30 CAGLIARI – CROTONE

15.00 BENEVENTO – NAPOLI

15.00 PARMA – SPEZIA

18.00 FIORENTINA – UDINESE

20.45 JUVENTUS – HELLAS VERONA Lunedì 26/10/2020 20.45 MILAN – ROMA 6ª GIORNATA Sabato 31/10/2020 15.00 CROTONE – ATALANTA

18.00 INTER – PARMA

20.45 BOLOGNA – CAGLIARI Domenica 01/11/2020 12.30 UDINESE – MILAN

15.00 SPEZIA – JUVENTUS

15.00 TORINO – LAZIO

18.00 NAPOLI – SASSUOLO

8.00 ROMA – FIORENTINA

20.45 SAMPDORIA – GENOA Lunedì 02/11/2020 20.45 HELLAS VERONA – BENEVENTO RECUPERO 3ª GIORNATA Mercoledì 04/11/2020 17:00 GENOA – TORINO 7ª GIORNATA Venerdì 06/11/2020 20.45 SASSUOLO – UDINESE Sabato 07/11/2020 15.00 CAGLIARI – SAMPDORIA

18.00 BENEVENTO – SPEZIA

20.45 PARMA – FIORENTINA Domenica 08/11/2020 12.30 LAZIO – JUVENTUS Domenica 08/11/2020 ore 15.00 ATALANTA – INTER

GENOA – ROMA

TORINO – CROTONE 18.00 BOLOGNA – NAPOLI Domenica 08/11/2020 20.45 MILAN – HELLAS VERONA 8ª GIORNATA Sabato 21/11/2020 15.00 CROTONE – LAZIO

18.00 SPEZIA – ATALANTA

20.45 JUVENTUS – CAGLIARI Domenica 22/11/2020 12.30 FIORENTINA – BENEVENTO ore 15.00

HELLAS VERONA – SASSUOLO

INTER – TORINO

ROMA – PARMA

SAMPDORIA – BOLOGNA 18.00 UDINESE – GENOA Domenica 22/11/2020 20.45 NAPOLI – MILAN 9ª GIORNATA Sabato 28/11/2020 15.00 SASSUOLO – INTER 18.00 BENEVENTO – JUVENTUS

20.45 ATALANTA – HELLAS VERONA Domenica 29/11/2020 12.30 LAZIO – UDINESE

15.00 BOLOGNA – CROTONE

15.00 MILAN – FIORENTINA

18.00 CAGLIARI – SPEZIA

20.45 NAPOLI – ROMA Lunedì 30/11/2020 18.30 TORINO – SAMPDORIA

20.45 GENOA – PARMA 10ª GIORNATA Sabato 05/12/2020 15.00 SPEZIA – LAZIO

18.00 JUVENTUS – TORINO*

20.45 INTER – BOLOGNA Domenica 06/12/2020 12.30 HELLAS VERONA – CAGLIARI ore 15.00 PARMA – BENEVENTO

ROMA – SASSUOLO

UDINESE – ATALANTA

18.00 CROTONE – NAPOLI

20.45 SAMPDORIA – MILAN Lunedì 07/12/2020 20.45 FIORENTINA – GENOA DALL’UNDICESIMA ALLA SEDICESIMA 11ª GIORNATA Venerdì 11/12/2020 20.45 SASSUOLO – BENEVENTO Sabato 12/12/2020 15.00 CROTONE – SPEZIA

18.00 TORINO – UDINESE

20.45 LAZIO – HELLAS VERONA Domenica 13/12/2020 12.30 CAGLIARI – INTER ore 15.00

ATALANTA – FIORENTINA

BOLOGNA – ROMA

NAPOLI – SAMPDORIA Domenica 13/12/2020 18.00 GENOA – JUVENTUS

20.45 MILAN – PARMA 12ª GIORNATA Martedì 15/12/2020 18.30 UDINESE – CROTONE

20.45 BENEVENTO – LAZIO Mercoledì 16/12/2020 18.30 JUVENTUS – ATALANTA ore 20.45 FIORENTINA – SASSUOLO

GENOA – MILAN

HELLAS VERONA – SAMPDORIA

INTER – NAPOLI

PARMA – CAGLIARI

SPEZIA – BOLOGNA Giovedì 17/12/2020 20.45 ROMA – TORINO 13ª GIORNATA Sabato 19/12/2020 15.00 FIORENTINA – HELLAS VERONA

18.00 SAMPDORIA – CROTONE

20.45 PARMA – JUVENTUS Domenica 20/12/2020 12.30 TORINO – BOLOGNA ore 15.00

BENEVENTO – GENOA

CAGLIARI – UDINESE

INTER – SPEZIA

SASSUOLO – MILAN 18.00 ATALANTA – ROMA

20.45 LAZIO – NAPOLI 14ª GIORNATA Martedì 22/12/2020 18.30 CROTONE – PARMA

20.45 JUVENTUS – FIORENTINA

Mercoledì 23/12/2020 18.30 HELLAS VERONA – INTER Mercoledì 23/12/2020, ore 20.45 BOLOGNA – ATALANTA

MILAN – LAZIO

NAPOLI – TORINO

ROMA – CAGLIARI

SAMPDORIA – SASSUOLO

SPEZIA – GENOA

UDINESE – BENEVENTO 2021 15ª GIORNATA Domenica 03/01/2021 12.30 INTER – CROTONE Ore 15.00

ATALANTA – SASSUOLO

CAGLIARI – NAPOLI

FIORENTINA – BOLOGNA

GENOA – LAZIO

PARMA – TORINO

ROMA – SAMPDORIA

SPEZIA – HELLAS VERONA 18.00 BENEVENTO – MILAN

20.45 JUVENTUS – UDINESE 16ª GIORNATA Mercoledì 06/01/2021 12.30 CAGLIARI – BENEVENTO ore 15.00

ATALANTA – PARMA

BOLOGNA – UDINESE

CROTONE – ROMA

LAZIO – FIORENTINA

SAMPDORIA – INTER

SASSUOLO – GENOA

15.00 TORINO – HELLAS VERONA 18.00 NAPOLI – SPEZIA Mercoledì 06/01/2021 20.45 MILAN – JUVENTUS Qui per tornare in homepage. Resta aggiornato. Ti invieremo una mail solo per le novità Il Tuo Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e accetto i Termini Condizioni

