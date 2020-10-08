Serie A, calendario dalla quarta alla sedicesima giornata
SERIE A CALENDARIO – Di seguito, il calendario delle giornate di Serie A dalla quarta alla sedicesima giornata.
DALLA QUARTA ALLA DECIMA
4ª GIORNATA
Sabato 17/10/2020
15.00 NAPOLI – ATALANTA
18.00 INTER – MILAN
18.00 SAMPDORIA – LAZIO
20.45 CROTONE – JUVENTUS
Domenica 18/10/2020
12.30 BOLOGNA – SASSUOLO
15.00 SPEZIA – FIORENTINA
15.00 TORINO -CAGLIARI
18.00 UDINESE – PARMA
20.45 ROMA – BENEVENTO
Lunedì 19/10/2020
20.45 HELLAS VERONA – GENOA
5ª GIORNATA
Venerdì 23/10/2020
20.45 SASSUOLO – TORINO
Sabato 24/10/2020
15.00 ATALANTA – SAMPDORIA
18.00 GENOA – INTER
20.45 LAZIO – BOLOGNA
Domenica 25/10/2020
12.30 CAGLIARI – CROTONE
15.00 BENEVENTO – NAPOLI
15.00 PARMA – SPEZIA
18.00 FIORENTINA – UDINESE
20.45 JUVENTUS – HELLAS VERONA
Lunedì 26/10/2020
20.45 MILAN – ROMA
6ª GIORNATA
Sabato 31/10/2020
15.00 CROTONE – ATALANTA
18.00 INTER – PARMA
20.45 BOLOGNA – CAGLIARI
Domenica 01/11/2020
12.30 UDINESE – MILAN
15.00 SPEZIA – JUVENTUS
15.00 TORINO – LAZIO
18.00 NAPOLI – SASSUOLO
8.00 ROMA – FIORENTINA
20.45 SAMPDORIA – GENOA
Lunedì 02/11/2020
20.45 HELLAS VERONA – BENEVENTO
RECUPERO 3ª GIORNATA
Mercoledì 04/11/2020
17:00 GENOA – TORINO
7ª GIORNATA
Venerdì 06/11/2020
20.45 SASSUOLO – UDINESE
Sabato 07/11/2020
15.00 CAGLIARI – SAMPDORIA
18.00 BENEVENTO – SPEZIA
20.45 PARMA – FIORENTINA
Domenica 08/11/2020
12.30 LAZIO – JUVENTUS
Domenica 08/11/2020
ore 15.00
ATALANTA – INTER
GENOA – ROMA
TORINO – CROTONE
18.00 BOLOGNA – NAPOLI
Domenica 08/11/2020
20.45 MILAN – HELLAS VERONA
8ª GIORNATA
Sabato 21/11/2020
15.00 CROTONE – LAZIO
18.00 SPEZIA – ATALANTA
20.45 JUVENTUS – CAGLIARI
Domenica 22/11/2020
12.30 FIORENTINA – BENEVENTO
ore 15.00
HELLAS VERONA – SASSUOLO
INTER – TORINO
ROMA – PARMA
SAMPDORIA – BOLOGNA
18.00 UDINESE – GENOA
Domenica 22/11/2020
20.45 NAPOLI – MILAN
9ª GIORNATA
Sabato 28/11/2020
15.00 SASSUOLO – INTER
18.00 BENEVENTO – JUVENTUS
20.45 ATALANTA – HELLAS VERONA
Domenica 29/11/2020
12.30 LAZIO – UDINESE
15.00 BOLOGNA – CROTONE
15.00 MILAN – FIORENTINA
18.00 CAGLIARI – SPEZIA
20.45 NAPOLI – ROMA
Lunedì 30/11/2020
18.30 TORINO – SAMPDORIA
20.45 GENOA – PARMA
10ª GIORNATA
Sabato 05/12/2020
15.00 SPEZIA – LAZIO
18.00 JUVENTUS – TORINO*
20.45 INTER – BOLOGNA
Domenica 06/12/2020
12.30 HELLAS VERONA – CAGLIARI
ore 15.00
PARMA – BENEVENTO
ROMA – SASSUOLO
UDINESE – ATALANTA
18.00 CROTONE – NAPOLI
20.45 SAMPDORIA – MILAN
Lunedì 07/12/2020
20.45 FIORENTINA – GENOA
DALL’UNDICESIMA ALLA SEDICESIMA
11ª GIORNATA
Venerdì 11/12/2020
20.45 SASSUOLO – BENEVENTO
Sabato 12/12/2020
15.00 CROTONE – SPEZIA
18.00 TORINO – UDINESE
20.45 LAZIO – HELLAS VERONA
Domenica 13/12/2020
12.30 CAGLIARI – INTER
ore 15.00
ATALANTA – FIORENTINA
BOLOGNA – ROMA
NAPOLI – SAMPDORIA
Domenica 13/12/2020
18.00 GENOA – JUVENTUS
20.45 MILAN – PARMA
12ª GIORNATA
Martedì 15/12/2020
18.30 UDINESE – CROTONE
20.45 BENEVENTO – LAZIO
Mercoledì 16/12/2020
18.30 JUVENTUS – ATALANTA
ore 20.45
FIORENTINA – SASSUOLO
GENOA – MILAN
HELLAS VERONA – SAMPDORIA
INTER – NAPOLI
PARMA – CAGLIARI
SPEZIA – BOLOGNA
Giovedì 17/12/2020
20.45 ROMA – TORINO
13ª GIORNATA
Sabato 19/12/2020
15.00 FIORENTINA – HELLAS VERONA
18.00 SAMPDORIA – CROTONE
20.45 PARMA – JUVENTUS
Domenica 20/12/2020
12.30 TORINO – BOLOGNA
ore 15.00
BENEVENTO – GENOA
CAGLIARI – UDINESE
INTER – SPEZIA
SASSUOLO – MILAN
18.00 ATALANTA – ROMA
20.45 LAZIO – NAPOLI
14ª GIORNATA
Martedì 22/12/2020
18.30 CROTONE – PARMA
20.45 JUVENTUS – FIORENTINA
Mercoledì 23/12/2020
18.30 HELLAS VERONA – INTER
Mercoledì 23/12/2020, ore 20.45
BOLOGNA – ATALANTA
MILAN – LAZIO
NAPOLI – TORINO
ROMA – CAGLIARI
SAMPDORIA – SASSUOLO
SPEZIA – GENOA
UDINESE – BENEVENTO
2021
15ª GIORNATA
Domenica 03/01/2021
12.30 INTER – CROTONE
Ore 15.00
ATALANTA – SASSUOLO
CAGLIARI – NAPOLI
FIORENTINA – BOLOGNA
GENOA – LAZIO
PARMA – TORINO
ROMA – SAMPDORIA
SPEZIA – HELLAS VERONA
18.00 BENEVENTO – MILAN
20.45 JUVENTUS – UDINESE
16ª GIORNATA
Mercoledì 06/01/2021
12.30 CAGLIARI – BENEVENTO
ore 15.00
ATALANTA – PARMA
BOLOGNA – UDINESE
CROTONE – ROMA
LAZIO – FIORENTINA
SAMPDORIA – INTER
SASSUOLO – GENOA
15.00 TORINO – HELLAS VERONA
18.00 NAPOLI – SPEZIA
Mercoledì 06/01/2021
20.45 MILAN – JUVENTUS
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