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Serie A, calendario dalla quarta alla sedicesima giornata
8 Ottobre 2020

Serie A, calendario dalla quarta alla sedicesima giornata

SERIE A CALENDARIO – Di seguito, il calendario delle giornate di Serie A dalla quarta alla sedicesima giornata.

 

DALLA QUARTA ALLA DECIMA

 

4ª GIORNATA

Sabato 17/10/2020

15.00 NAPOLI – ATALANTA
18.00 INTER – MILAN
18.00 SAMPDORIA – LAZIO
20.45 CROTONE – JUVENTUS

Domenica 18/10/2020

12.30 BOLOGNA – SASSUOLO
15.00 SPEZIA – FIORENTINA
15.00 TORINO -CAGLIARI
18.00 UDINESE – PARMA
20.45 ROMA – BENEVENTO

Lunedì 19/10/2020

20.45 HELLAS VERONA – GENOA

5ª GIORNATA

Venerdì 23/10/2020

20.45 SASSUOLO – TORINO

Sabato 24/10/2020

15.00 ATALANTA – SAMPDORIA

18.00 GENOA – INTER

20.45 LAZIO – BOLOGNA

Domenica 25/10/2020

12.30 CAGLIARI – CROTONE
15.00 BENEVENTO – NAPOLI
15.00 PARMA – SPEZIA
18.00 FIORENTINA – UDINESE
20.45 JUVENTUS – HELLAS VERONA

Lunedì 26/10/2020

20.45 MILAN – ROMA

 

6ª GIORNATA

Sabato 31/10/2020

15.00 CROTONE – ATALANTA
18.00 INTER – PARMA
20.45 BOLOGNA – CAGLIARI

Domenica 01/11/2020

12.30 UDINESE – MILAN
15.00 SPEZIA – JUVENTUS
15.00 TORINO – LAZIO
18.00 NAPOLI – SASSUOLO
8.00 ROMA – FIORENTINA
20.45 SAMPDORIA – GENOA

Lunedì 02/11/2020

20.45 HELLAS VERONA – BENEVENTO

RECUPERO 3ª GIORNATA

Mercoledì 04/11/2020

17:00 GENOA – TORINO

7ª GIORNATA

Venerdì 06/11/2020

20.45 SASSUOLO – UDINESE

Sabato 07/11/2020

15.00 CAGLIARI – SAMPDORIA
18.00 BENEVENTO – SPEZIA
20.45 PARMA – FIORENTINA

Domenica 08/11/2020

12.30 LAZIO – JUVENTUS

Domenica 08/11/2020

ore 15.00

ATALANTA – INTER
GENOA – ROMA
TORINO – CROTONE

18.00 BOLOGNA – NAPOLI

Domenica 08/11/2020

20.45 MILAN – HELLAS VERONA

8ª GIORNATA

Sabato 21/11/2020

15.00 CROTONE – LAZIO
18.00 SPEZIA – ATALANTA
20.45 JUVENTUS – CAGLIARI

 

Domenica 22/11/2020

12.30 FIORENTINA – BENEVENTO

ore 15.00
HELLAS VERONA – SASSUOLO
INTER – TORINO
ROMA – PARMA
SAMPDORIA – BOLOGNA

18.00 UDINESE – GENOA

Domenica 22/11/2020

20.45 NAPOLI – MILAN

9ª GIORNATA 

Sabato 28/11/2020

15.00 SASSUOLO – INTER

18.00 BENEVENTO – JUVENTUS
20.45 ATALANTA – HELLAS VERONA

Domenica 29/11/2020

12.30 LAZIO – UDINESE
15.00 BOLOGNA – CROTONE
15.00 MILAN – FIORENTINA
18.00 CAGLIARI – SPEZIA
20.45 NAPOLI – ROMA

Lunedì 30/11/2020

18.30 TORINO – SAMPDORIA
20.45 GENOA – PARMA

10ª GIORNATA 

Sabato 05/12/2020

15.00 SPEZIA – LAZIO
18.00 JUVENTUS – TORINO*
20.45 INTER – BOLOGNA

Domenica 06/12/2020

12.30 HELLAS VERONA – CAGLIARI

ore 15.00

PARMA – BENEVENTO
ROMA – SASSUOLO
UDINESE – ATALANTA
18.00 CROTONE – NAPOLI
20.45 SAMPDORIA – MILAN

Lunedì 07/12/2020

20.45 FIORENTINA – GENOA

 

DALL’UNDICESIMA ALLA SEDICESIMA

11ª GIORNATA

Venerdì 11/12/2020

20.45 SASSUOLO – BENEVENTO

Sabato 12/12/2020

15.00 CROTONE – SPEZIA
18.00 TORINO – UDINESE
20.45 LAZIO – HELLAS VERONA

Domenica 13/12/2020

12.30 CAGLIARI – INTER

ore 15.00
ATALANTA – FIORENTINA
BOLOGNA – ROMA
NAPOLI – SAMPDORIA

Domenica 13/12/2020

18.00 GENOA – JUVENTUS
20.45 MILAN – PARMA

12ª GIORNATA 

Martedì 15/12/2020

18.30 UDINESE – CROTONE
20.45 BENEVENTO – LAZIO

Mercoledì 16/12/2020

18.30 JUVENTUS – ATALANTA

ore 20.45

FIORENTINA – SASSUOLO
GENOA – MILAN
HELLAS VERONA – SAMPDORIA
INTER – NAPOLI
PARMA – CAGLIARI
SPEZIA – BOLOGNA

Giovedì 17/12/2020

20.45 ROMA – TORINO

13ª GIORNATA

Sabato 19/12/2020

15.00 FIORENTINA – HELLAS VERONA
18.00 SAMPDORIA – CROTONE
20.45 PARMA – JUVENTUS

Domenica 20/12/2020

12.30 TORINO – BOLOGNA

ore 15.00
BENEVENTO – GENOA
CAGLIARI – UDINESE
INTER – SPEZIA
SASSUOLO – MILAN

18.00 ATALANTA – ROMA
20.45 LAZIO – NAPOLI

 

14ª GIORNATA 

Martedì 22/12/2020

18.30 CROTONE – PARMA
20.45 JUVENTUS – FIORENTINA
Mercoledì 23/12/2020

18.30 HELLAS VERONA – INTER

Mercoledì 23/12/2020, ore 20.45

BOLOGNA – ATALANTA
MILAN – LAZIO
NAPOLI – TORINO
ROMA – CAGLIARI
SAMPDORIA – SASSUOLO
SPEZIA – GENOA
UDINESE – BENEVENTO

 

2021

15ª GIORNATA

Domenica 03/01/2021

12.30 INTER – CROTONE

Ore 15.00
ATALANTA – SASSUOLO
CAGLIARI – NAPOLI
FIORENTINA – BOLOGNA
GENOA – LAZIO
PARMA – TORINO
ROMA – SAMPDORIA
SPEZIA – HELLAS VERONA

18.00 BENEVENTO – MILAN
20.45 JUVENTUS – UDINESE

 

16ª GIORNATA

Mercoledì 06/01/2021

12.30 CAGLIARI – BENEVENTO

ore 15.00
ATALANTA – PARMA
BOLOGNA – UDINESE
CROTONE – ROMA
LAZIO – FIORENTINA
SAMPDORIA – INTER
SASSUOLO – GENOA
15.00 TORINO – HELLAS VERONA

18.00 NAPOLI – SPEZIA

Mercoledì 06/01/2021

20.45 MILAN – JUVENTUS

 

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Alessandro Collu
Alessandro Collu 4359 posts

Giornalista pubblicista e laureato magistrale in Editoria e giornalismo, triennale in Lingue e comunicazione, appassionato di calcio italiano e internazionale (soprattutto Inghilterra e Spagna), tecnologia e viaggi. Attualmente inviato a Verona dove segue le squadre della città da qualche anno.

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