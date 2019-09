Serie A 3a giornata, i risultati del pomeriggio

SERIE A 3A GIORNATA – Bella vittoria del Cagliari che, nonostante una partenza difficile in campionato ma anche in questa gara – si riprende e vince contro il Parma con due reti inaspettate del difensore Luca Ceppitelli. I padroni di casa accorciano con Barillà, poi prima firma per Giovanni Simeone e gran gol di Joao Pedro.

Grazie ad un rigore di Ciro Immobile, la Lazio passa in vantaggio a Ferrara contro la Spal che pareggia nella ripresa con Petagna e nel recupero mette la freccia con Kurtic; rocambolesca partita a Brescia che complice l’espulsione di Dessena, dal parziale di 3-1 subisce la rimonta del Bologna che porta a casa tutto il bottino: 3-4 finale con le reti di Poli ed Orsolini.

All’ora di pranzo, l’Atalanta aveva vinto per 2-1 contro il Genoa.

Alle ore 18.00, in campo Roma – Sassuolo: il posticipo di stasera è Verona – Milan mentre la 3a giornata di Serie A si conclude domani con Torino – Lecce.

sabato 14 settembre 2019

Fiorentina – Juventus 0-0

Napoli – Sampdoria 2-0

Inter – Udinese 1-0

domenica 15 settembre 2019

Genoa – Atalanta 1-2

Parma – Cagliari 1-3

Brescia – Bologna 3-4

Spal – Lazio 2-1

Roma – Sassuolo (ore 18.00)

Verona – Milan (ore 20.45)

lunedì 16 settembre

Torino – Lecce

