Serie A 37^ giornata: il Lecce vince e spera, Roma quinta, show di Chiesa

SERIE A 37 GIORNATA - Il Genoa crolla a Sassuolo, il Milan continua a vincere, ok Atalanta e Lazio

SERIE A 37 GIORNATA – C’è ancora un verdetto da stabilire in questa Serie A. Se Scudetto e posizioni europee sono già state stabilite da qualche turno, la lotta salvezza invece è ancora assolutamente vivissima. Merito di un Lecce che è stato capace di battere l’Udinese a domicilio per 1-2 grazie alle reti di Mancosu (dopo due rigori consecutivi falliti) e Lapadula, eroe della serata. I giallorossi adesso sono a -1 dal Genoa asfaltato per 5-0 da un Sassuolo che non aveva più nulla da chiedere a questo campionato. Nell’ultimo turno sono in programma Lecce-Parma e Genoa-Verona: i pugliesi devono solo vincere e sperare che il Grifone non faccia altrettanto.

SERIE A 37 GIORNATA – Parlavamo di posizioni europee già stabilite ed è vero ma solo in parte. C’era da capire chi si sarebbe piazzato al quinto posto, utile per partecipare all’Europa League senza passare attraverso i preliminari. Sarà la Roma ad avere questa fortuna visto che è a +4 dal Milan quando mancano 90 minuti al termine del campionato. I giallorossi hanno battuto in trasferta il Torino per 2-3 grazie alle reti di Dzeko (arrivato a quota 106 con la Lupa), Smalling e Diawara. Per i granata a segno Berenguer e Singo (prima rete in A). Al Milan quindi non è bastata l’ottava vittoria in 11 partite dal post lockdown per raggiungere i capitolini. I rossoneri vincono 1-4 a Genova con la Samp e il protagonista assoluto è Ibrahimovic con una doppietta.

SERIE A 37 GIORNATA – L’altra squadra in Europa League, come si sa, è il Napoli vincitore della Coppa Italia. Gli azzurri però non stanno vivendo un periodo di forma eccezionale. Ad approfittarne è stata l’Inter del ritrovato Lautaro Martinez che, vincendo 2-0, si è portata nuovamente al secondo posto scavalcando l’Atalanta. La Dea a sua volta aveva avuto la meglio nei confronti del Parma (1-2) grazie al Papu Gomez che non segnava da un girone intero e ha siglato la rete numero 100 in carriera.

SERIE A 37 GIORNATA – Bene anche la Lazio che grazie alla coppia Correa-Immobile ha battuto il Brescia per 2-0. L’attaccante della Nazionale è salito a quota 35 gol in stagione, staccando Ronaldo nella classifica dei cannonieri e Lewandowski in quella della Scarpa d’Oro e portandosi a -1 dal record di Higuain. E all’ultima ci sarà proprio Napoli-Lazio: se non è destino questo…

Crolla invece la Juventus che incappa nella sesta sconfitta stagionale (tutte in trasferta): stavolta a beneficiarne è il Cagliari che vince 2-0 grazie al gioiellino della Primavera Gagliano autore di un gol e un assist per Simeone.

Infine, successi larghi per Fiorentina e Verona rispettivamente contro Bologna e Spal. I viola asfaltan0 i felsinei per 4-0 grazie alla tripletta di Chiesa, i gialloblù stendono 3-0 la squadra di Di Biagio con Di Carmine autore di una doppietta.