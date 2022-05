Sono stati resi noti date e orari dell’ultima giornata di campionato di Serie A: come previsto, la Roma giocherà in anticipo per poi dedicarsi alla finale di Conference League, mentre le milanesi giocheranno la domenica alle 18.00. In serata, a chiudere, Venezia-Cagliari e Salernitana-Udinese decisive per la salvezza.

venerdì 20 maggio

Torino-Roma (ore 20.45)

sabato 21 maggio, ore 20.45

Genoa-Bologna (ore 17.15)

Fiorentina-Juventus

Atalanta-Empoli

Lazio-Verona

Spezia-Napoli

domenica 22 maggio

Inter-Sampdoria (ore 18.00)

Sassuolo-Milan (ore 18.00)

Venezia-Cagliari (ore 21.00)

Salernitana-Udinese (ore 21.00)

OLTRE A “SERIE A 2021/2022, ULTIMA...”, LEGGI, AD ESEMPIO:

OLTRE A “SERIE A 2021/2022, ULTIMA…”, LEGGI ANCHE:

VERONA-TORINO TUDOR