Dopo gli impegni delle Nazionali, riprendono i campionati e nel prossimo turno di Serie A sono diversi gli incroci interessanti. Nella giornata di sabato, particolare attenzione su Lazio-Juventus con Maurizio Sarri che ritrova da avversario i bianconeri; nel posticipo, un Fiorentina-Milan tutto da vedere.

La domenica si apre con Sassuolo-Cagliari: riuscirà Mazzarri che ha potuto lavorare di più con i suoi a scuotere la squadra rossoblù, ultima in classifica? Alle 18.00, un altro ritorno con Luciano Spalletti che alla guida del Napoli si rivede a San Siro per affrontare la “sua” Inter che aveva iniziato una nuova fase proprio con il mister toscano alla guida. Nel posticipo, Roma che cerca il riscatto contro un Genoa per la prima volta post Preziosi.

Lunedì, si chiude con Verona-Empoli alle 18.30 e Torino-Udinese in posticipo.

