Sergio Ramos proposto al Milan: ipotesi concreta per gennaio
La candidatura di Sergio Ramos per il Milan
Il nome di Sergio Ramos torna a circolare con insistenza nel calcio europeo. Il difensore spagnolo, attualmente al Monterrey, è stato proposto al Milan per un possibile trasferimento già nella finestra di gennaio. L’indiscrezione arriva da Fabrizio Romano, che ha spiegato come il trentanovenne non abbia alcuna intenzione di ritirarsi e stia cercando un’ultima esperienza ad alto livello.
L’obiettivo Mondiale e il fascino della Serie A
Secondo Romano, Ramos conserva una piccola speranza di rientrare nei piani della Spagna per il prossimo Mondiale. Per farlo, punta su un campionato competitivo come la Serie A, considerato ideale per mettere in mostra la sua leadership e la sua esperienza. Nel corso dell’ultimo biennio, il centrale ha mantenuto un rendimento solido con il Monterrey, dove milita dal febbraio 2025 e con cui ha disputato 15 partite nell’attuale Liga MX Apertura, realizzando 2 gol.
Un profilo offerto a più club
Non è la prima volta che il nome di Ramos viene accostato a squadre italiane. Due anni fa era stato proposto all’Inter, senza esito. Oggi i suoi agenti stanno valutando diverse opzioni, e il Milan figura tra i club alla ricerca di un innesto di esperienza per la seconda metà della stagione. Il contratto del difensore con il Monterrey scade il 31 dicembre 2025, mentre il suo valore di mercato attuale è di 1 milione di euro.
Il profilo resta sul tavolo. Il Milan riflette, consapevole che un leader del genere può ancora spostare gli equilibri.
