La Serbia, Nazionale eliminata dal Gruppo C con Danimarca, Inghilterra e Slovenia, ha stabilito una rivoluzione tecnica che dovrebbe coinvolgere anche il Commissario Tecnico, Stojkovic, reo di non condotto una squadra dall’enorme potenziale all’obiettivo minimo identificato negli Ottavi di Finale del Campionato Europeo tedesco. Dopo il pareggio a reti bianche contro la Danimarca, la Federazione serba potrebbe valutare l’esonero con effetto immediato dell’allenatore e affidarsi, così, al Made in Italy. Stando a quanto riportato dal Telegraf, infatti, i tre nomi in lista sarebbero quelli di Massimiliano Allegri, Stefano Pioli e Maurizio Sarri, con Jurgen Klopp grande outsider.

L’idea, sarebbe quella di rilanciare definitivamente un intero movimento in cui la qualità tecnica abbonda, ma i risultati scarseggiano. In pole per la sostituzione di Stojkovic ci sarebbe proprio Allegri, ex allenatore della Juventus sollevato dall’incarico dopo la sfuriata in Finale di Coppa Italia, contro l’Atalanta, per giusta causa. Il periodo, specie l’ultimo, molto stressante vissuto dal tecnico potrebbe condurlo a considerare un’esperienza alla guida di una selezione nazionale, laddove i ritmi di lavoro sarebbero totalmente diversi rispetto quelli alla guida di un club.

Le altre suggestioni porterebbero all’ex tecnico del Milan, Stefano Pioli, il quale starebbe seriamente valutando una ricca proposta proveniente dal campionato arabo e Maurizio Sarri, attualmente svincolato dopo l’esperienza alla Lazio. La Serbia riparte dall’Italia: si tratterebbe solo di capire con quale allenatore rilanciare una Federazione ambiziosa.

