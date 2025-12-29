Semenyo verso il Manchester City: clausola da 75 milioni

La scelta di Semenyo e il peso di Guardiola

Il futuro di Antoine Semenyo sembra ormai indirizzato verso il Manchester City. L’attaccante ha comunicato la propria decisione al suo entourage e ai club coinvolti, indicando nei Citizens la destinazione preferita per il mercato di gennaio. Un fattore su tutti ha inciso in maniera decisiva: la possibilità di lavorare con Pep Guardiola, considerata da Semenyo un’opportunità unica per compiere il definitivo salto di qualità.

La clausola e la corsa contro il tempo

Il contratto che lega Antoine Semenyo al Bournemouth prevede una clausola rescissoria da 75 milioni di euro, valida fino al 10 gennaio. Un dettaglio che spinge il Manchester City ad accelerare i tempi per chiudere l’operazione, evitando aste o rialzi. Secondo quanto filtra dall’Inghilterra, il giocatore vorrebbe definire il proprio futuro il prima possibile, idealmente prima del 1° gennaio, per affrontare la seconda parte della stagione con certezze.

La posizione del Bournemouth

Il Bournemouth non ha intenzione di opporsi frontalmente alla volontà del calciatore, ma spera di trattenerlo almeno per le gare del 3 e 7 gennaio 2026. Una richiesta legata all’importanza di Semenyo nell’economia della squadra e al momento delicato della stagione. Tuttavia, con una clausola chiara e una decisione già maturata, il margine di manovra appare limitato.

Scenario di mercato

Se l’affare dovesse chiudersi rapidamente, Guardiola aggiungerebbe al suo Manchester City un profilo fisico, duttile e già abituato ai ritmi della Premier League. Un’operazione onerosa, ma coerente con la strategia dei Citizens. Quando il City accelera, difficilmente si ferma.