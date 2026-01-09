Semenyo saluta Bournemouth: gol al Tottenham e firma col City

Il giorno perfetto di Semenyo

Ci sono partite che spiegano un calciatore meglio di mille analisi. Antoine Semenyo ha scelto la sera del suo 26° compleanno per firmare l’ultimo capitolo con il Bournemouth. Vittoria per 3-2 contro il Tottenham, gol decisivo nel recupero e un Vitality Stadium in piedi ad applaudirlo. Per larghi tratti è rimasto ai margini del gioco, poi ha fatto ciò che distingue i giocatori speciali: ha deciso la partita.

Un addio che vale una stagione

Il Bournemouth non vinceva da undici gare. Il destro dal limite di Semenyo ha interrotto la serie negativa e complicato ulteriormente il momento del Tottenham, sempre più in difficoltà in Premier League. Nonostante la trattativa già avviata, il club inglese ha voluto che il suo uomo simbolo fosse in campo. Scelta ripagata, dentro e fuori dal campo.

Le parole di Iraola e il via libera al City

“Si meritava questo momento”, ha spiegato Andoni Iraola, confermando che il giocatore avrebbe completato subito le formalità per il trasferimento. Nessuna distrazione, nessuna scusa. Semenyo ha dato tutto fino all’ultimo minuto, guadagnandosi un addio da leader.

Perché Guardiola lo ha voluto

Pep Guardiola ha chiesto Semenyo per caratteristiche sempre più rare. Ala ambidestra, fisico potente, dribbling e gol. Dopo Ryan Cherki, il Manchester City aggiunge un profilo capace di creare caos con equilibrio, usando entrambi i piedi con naturalezza. L’operazione si chiude attorno ai 75 milioni di euro, contratto fino al 2032. Un investimento pesante, ma coerente con l’idea di calcio del City.