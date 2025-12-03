Sebastiano Esposito esplode: gol, personalità e sogno azzurro

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 3 Dicembre 2025 · Aggiornato il 3 Dicembre 2025

La crescita di Sebastiano Esposito

Il percorso di Sebastiano Esposito sta vivendo una svolta netta. L’attaccante del Cagliari ha segnato contro Napoli, Genoa e Juventus, confermando un momento di forma che lo proietta verso traguardi più ambiziosi. Il gol realizzato al Maradona, frutto di una lettura rapida sull’errore di McTominay, riassume la sua fame. Freddo davanti a Milinkovic Savic e impeccabile dal dischetto nei rigori che hanno deciso la sfida di Coppa Italia.

Il percorso tra Empoli, Inter e Cagliari

La scorsa stagione a Empoli è stata irregolare. Otto reti, poi il crollo della squadra ha condizionato anche lui. In estate, di proprietà dell’Inter, ha partecipato al Mondiale per club negli Stati Uniti insieme al fratello Pio. Dopo quattro presenze senza lasciare il segno, è arrivato il trasferimento al Cagliari con prestito e obbligo di riscatto. Con Pisacane ha trovato continuità. Il primo gol rossoblù è arrivato a ottobre contro il Sassuolo, poi la svolta con tre reti consecutive.

La candidatura per la Nazionale

Oggi Sebastiano Esposito punta dritto alla Nazionale di Gattuso. Il percorso verso i playoff Mondiali passa anche dalle sue prestazioni. E mentre lui cresce, anche Pio Esposito si sta affermando. Il classe 2005 dell’Inter ha segnato un gol splendido contro il Venezia ed è già nei radar del ct. Una coppia d’attacco tutta di famiglia non è più solo un’idea.

