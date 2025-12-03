Sebastiano Esposito esplode: gol, personalità e sogno azzurro
La crescita di Sebastiano Esposito
Il percorso di Sebastiano Esposito sta vivendo una svolta netta. L’attaccante del Cagliari ha segnato contro Napoli, Genoa e Juventus, confermando un momento di forma che lo proietta verso traguardi più ambiziosi. Il gol realizzato al Maradona, frutto di una lettura rapida sull’errore di McTominay, riassume la sua fame. Freddo davanti a Milinkovic Savic e impeccabile dal dischetto nei rigori che hanno deciso la sfida di Coppa Italia.
Il percorso tra Empoli, Inter e Cagliari
La scorsa stagione a Empoli è stata irregolare. Otto reti, poi il crollo della squadra ha condizionato anche lui. In estate, di proprietà dell’Inter, ha partecipato al Mondiale per club negli Stati Uniti insieme al fratello Pio. Dopo quattro presenze senza lasciare il segno, è arrivato il trasferimento al Cagliari con prestito e obbligo di riscatto. Con Pisacane ha trovato continuità. Il primo gol rossoblù è arrivato a ottobre contro il Sassuolo, poi la svolta con tre reti consecutive.
Dai un'occhiata al nostro ultimo pronostico Juventus - Udinese , analisi completo del team Europa Calcio.
La candidatura per la Nazionale
Oggi Sebastiano Esposito punta dritto alla Nazionale di Gattuso. Il percorso verso i playoff Mondiali passa anche dalle sue prestazioni. E mentre lui cresce, anche Pio Esposito si sta affermando. Il classe 2005 dell’Inter ha segnato un gol splendido contro il Venezia ed è già nei radar del ct. Una coppia d’attacco tutta di famiglia non è più solo un’idea.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League