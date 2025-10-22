Sean Dyche e la “dose di realtà” del Nottingham Forest

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 22 Ottobre 2025 · Aggiornato il 22 Ottobre 2025

Nottingham Forest nel caos: Dyche chiamato alla ricostruzione

Il Nottingham Forest vive uno dei momenti più turbolenti della sua storia recente. Dopo aver sfiorato l’Europa, il club di Evangelos Marinakis è precipitato in zona retrocessione. In appena sei settimane ha cambiato tre allenatori, l’ultimo dei quali è Sean Dyche, tecnico esperto e originario di Nottingham, ingaggiato con un contratto quadriennale per restituire equilibrio e identità a una squadra disorientata.

Postecoglou esonerato dopo un crollo lampo

Il licenziamento di Ange Postecoglou è arrivato pochi minuti dopo la sconfitta per 3-0 contro il Chelsea, chiudendo un ciclo di appena 39 giorni, il più breve nella storia della Premier League. Gli oltre 200 milioni investiti in estate non hanno prodotto risultati: la difesa, con Murillo e Milenkovic, è apparsa fragile, mentre Mats Sels non ha mai mantenuto la porta inviolata.

Dyche, pragmatismo e leadership per ricominciare

Descritta come “sovrasaturata”, la rosa del Forest soffre di eccessi e confusione tattica. Dyche, ex Burnley ed Everton, punta su organizzazione e disciplina per rilanciare il gruppo. Come ha dichiarato Paul Robinson, “è un leader che dice sempre la verità”. L’obiettivo è chiaro: ricompattare lo spogliatoio e ridare ai tifosi del City Ground la fiducia perduta. Il Nottingham non cerca un salvatore, ma un realista capace di restituire dignità a un progetto smarrito.

