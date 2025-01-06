Scuffet e Caprile, destini incrociati: scambio tra Napoli e Cagliari

Anthony Ferrara · Pubblicato il 6 Gennaio 2025 · Aggiornato il 6 Gennaio 2025

Napoli e Cagliari avrebbero, praticamente, definito lo scambio di prestiti tra Simone Scuffet e Elia Caprile: un nuovo secondo per Meret

NAPOLI CAGLIARI SCAMBIO SCUFFET CAPRILE – Esigenze di mercato e necessità di completare un trasferimento che possa garantire al Napoli la restituzione di un portiere pronto per indossare i guantoni di titolare con regolarità nell’immediato futuro. Dovrebbero essere queste le prerogative con le quali Elia Caprile, estremo difensore classe 2001 e autore di quattro, ottime prestazioni (rispettivamente contro Juventus, Monza, Como e Empoli), si trasferisce in Sardegna, al Cagliari. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, infatti, la dirigenza azzurra avrebbe chiuso l’accordo con il Cagliari per lo scambio di prestiti tra Simone Scuffet e l’ex Empoli proprio per consentire a quest’ultimo di giocare con più regolarità e prepararsi al meglio per un eventuale futuro da titolare tra i pali del club campano.

L’operazione tra i due club prevede un prestito secco, senza condizioni per il riscatto, con Simone Scuffet pronto a percorrere il cammino inverso e trasferirsi a Napoli fino al 30 giugno. Il classe 1996 sarebbe stato designato come secondo del titolare inamovibile, Alex Meret, portiere che gode della grande fiducia di Antonio Conte, ma il cui contratto in scadenza lascia ancora qualche dubbio in merito all’avvenire del numero 1 in quel di Castel Volturno.

Caprile a Cagliari; Scuffet a Napoli: pronto lo scambio di prestiti

Il portiere ha ritrovato la titolarità a Cagliari dopo la temporanea ascesa di Alen Sherri, estremo difensore albanese che ha relegato in panchina lo stesso Scuffet per sei partite consecutive. Ora, il portiere contenderà il posto a Caprile, nelle porte girevoli del mercato che coinvolgono due società attive per conseguire i propri obiettivi stagionali passando per la finestra invernale.

Oltre all’articolo: “Scuffet e Caprile, destini incrociati: scambio tra Napoli e Cagliari”, leggi anche: