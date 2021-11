Scudetto Napoli Pozzo: “Con Spalletti si può. Per l’ Udinese sogno l’Europa”

Scudetto Napoli Pozzo – L’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli ha portato entusiasmo e tanta qualità. La squadra partenopea, con la sonora vittoria rimediata contro la Lazio dell’ex Sarri, è attualmente al primo posto in classifica. Fino a questo momento il Napoli ha dimostrato di essere una squadra in forma e a parlarne è stato il patron dell’Udinese Pozzo ai microfoni di Rai Gr Parlamento. Di seguito le sue dichiarazioni riportate dal Corriere dello Sport:

“Spalletti sta mostrando le sue capacità di gestione della squadra. E’ un allenatore pragmatico, un ottimo tecnico, è partito bene e può condurre il Napoli alla vittoria del campionato”.

Scudetto Napoli Pozzo – Il patron bianconero, poi, ha parlato della propria squadra e del suo ambizioso obiettivo:

“Il ritorno in Europa è un mio desiderio: ci sono parecchie difficoltà, ne sono consapevole, ma dobbiamo prendere come esempio l’Atalanta che sta facendo un campionato magnifico, stupendo. Questo vuol dire che se riesci a combinare una serie di fattori, con giocatori motivati e di qualità in sintonia con lo staff tecnico e la dirigenza, puoi riuscire a fare grandi cose anche in provincia. Quindi, il mio augurio è quello di non fermarmi a cercare una salvezza risicata, ma di tornare in Europa: lo abbiamo fatto in passato e spero che lo faremo ancora”