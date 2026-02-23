Schlotterbeck, scatto Real: il contratto in scadenza ingolosisce

Nico Schlotterbeck, punto di forza del Borussia Dortmund e della Nazionale tedesca, sarebbe vicino al Real Madrid: il contratto in scadenza…

SCHLOTTERBECK REAL CONTRATTO – La sconfitta nella gara contro l’Osasuna, nell’ultimo turno de La Liga, ha acceso un campanello d’allarme nella retroguardia difensiva del Real Madrid. Il club blancos sarebbe già al lavoro per rinforzare il pacchetto arretrato a prescindere dal prossimo allenatore che siederà sulla scottante panchina della squadra. Un nome che metterebbe d’accordo qualsiasi tecnico potrebbe risultare quello di Nico Schlotterbeck, centrale del Borussia Dortmund e della Nazionale tedesca, nonché profilo di livello internazionale per il costante rendimento in crescita delle ultime stagioni.

Secondo quanto riferito da AS, noto quotidiano iberico molto vicino alle questioni della Casa Blanca, il contratto in scadenza nel 2027 giocherebbe un grande assist in favore delle Merengues. Nel corso della sessione estiva, infatti, il Borussia dovrà necessariamente monetizzare dall’eventuale cessione del ventisettenne, proprio per evitare di perdere il centrale tedesco con la formula a parametro zero da gennaio 2027 in poi.

Il Real Madrid pianifica la campagna acquisti estiva: anche Schlotterbeck in lista

In questa stagione, Schlotterbeck sta confermando quanto di buono mostrato nelle ultime annate racimolando già 2300 minuti in tutte le competizioni, impreziositi da 3 reti e 2 assist. Nei programmi del Real, il classe 1999 andrebbe ad affiancare Dean Hujisen al fine di formare la coppia centrale del prossimo futuro. Un posto alla Casa Blanca, per Schlotterbeck, sarebbe già stato prenotato.

