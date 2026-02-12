Schlotterbeck piace al Real: tra rinnovo col BVB e tentazione Blancos

Tra le luci del Signal Iduna Park e i riflettori del Bernabéu c’è un filo invisibile che inizia a tendersi. Il Real Madrid osserva e valuta, mentre a Dortmund cresce la consapevolezza che l’estate potrebbe portare decisioni importanti. Sul tavolo non c’è ancora un’offerta ufficiale, ma l’interesse è concreto e riguarda uno dei centrali più affidabili d’Europa. Il futuro di Nico Schlotterbeck si muove su questo equilibrio sottile tra continuità e ambizione.

Real Madrid: Schlotterbeck per puntellare la difesa

Il centrale tedesco è diventato nelle ultime stagioni uno dei punti di riferimento del Borussia Dortmund, sia per rendimento sia per personalità. Mancino dai 191 cm di altezza, il classe 1999 unisce struttura fisica e qualità in impostazione, caratteristiche che lo rendono perfetto per l’accezione moderna del ruolo. In stagione ha collezionato 26 presenze complessive tra Bundesliga, Coppa DFB e Champions League, con 3 gol e 2 assist, confermandosi elemento di spicco anche nelle notti europee.

Secondo Sport BILD, il Real Madrid sarebbe l’unico club per il quale il difensore prenderebbe realmente in considerazione un addio alla Germania. I blancos, alle prese con il progressivo ricambio generazionale in difesa e con le incognite legate al futuro di Antonio Rüdiger e David Alaba, vedono in Schlotterbeck un profilo ideale per ringiovanire il reparto. Tuttavia, nessuna proposta formale è ancora arrivata sul tavolo dei gialloneri.

Il Dortmund chiede chiarezza: rinnovo o addio in estate

La situazione contrattuale è il vero nodo in casa BVB. L’ex Friburgo ha un accordo fino al 30 giugno 2027, ma il Borussia vuole certezze sul suo futuro. Il direttore sportivo Sebastian Kehl ha parlato apertamente di “necessità di chiarezza”, sottolineando come il club non voglia arrivare a una situazione di stallo prolungato. Sul tavolo c’è una proposta di rinnovo importante, con uno stipendio che potrebbe arrivare fino a 14 milioni di euro lordi a stagione e l’inserimento di una clausola rescissoria da 60 milioni, eventualmente riducibile a 50 in caso di mancata qualificazione alla Champions.

Il difensore pondera una decisione cruciale nel pieno della propria carriera. Se non dovesse arrivare il prolungamento, l’addio a giugno diventerebbe probabile per evitare il rischio di svalutazione. Il prezzo fissato dai tedeschi oscilla tra i 40 e i 50 milioni di euro: una cifra importante ma alla portata dei Blancos. I prossimi mesi saranno decisivi per capire se l’interesse madridista si trasformerà in un’offerta concreta, ma la sensazione è che questa difficilmente rimarrà una semplice suggestione di mercato.