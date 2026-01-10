 Salta al contenuto
Schjelderup nel mirino: sfida fra Parma, Roma e West Ham

Schjelderup Como

Schjelderup in uscita dal Benfica

Il nome di Andreas Schjelderup inizia a circolare con insistenza sul mercato europeo. L’esterno offensivo norvegese classe 2004, attualmente al Benfica, valuta seriamente la possibilità di cambiare aria per trovare maggiore continuità. In Portogallo lo spazio è stato limitato e, nonostante il potenziale riconosciuto dal club, il minutaggio resta ridotto.

Il Parma osserva con attenzione

Tra i club italiani più attivi c’è il Parma, alla ricerca di profili giovani e offensivi in grado di alzare il livello qualitativo sulle corsie. Schjelderup rappresenta un’opportunità intrigante: tecnica, velocità e capacità di saltare l’uomo lo rendono adatto a un progetto che punta sulla crescita dei talenti.

Roma pronta a inserirsi

Attenzione anche alla Roma, che monitora il mercato degli esterni in attesa di definire le proprie priorità offensive. In caso di difficoltà su altri obiettivi, il profilo di Schjelderup potrebbe diventare concreto, soprattutto per la sua duttilità e per i margini di sviluppo ancora importanti.

West Ham, tentazione Premier League

Dall’Inghilterra arriva la pressione del West Ham, alle prese con una stagione complessa in Premier League. Il club londinese valuta innesti giovani per rinnovare il reparto offensivo e vede nel norvegese una possibile scommessa immediata e futura.

Numeri e prospettive

In stagione Schjelderup ha collezionato 11 presenze in campionato con 1 gol e 2 assist, oltre a 3 apparizioni in Champions League. Dati che raccontano un talento ancora in costruzione. Ora la scelta spetta al giocatore: restare al Benfica o cercare spazio altrove per completare la propria crescita.

