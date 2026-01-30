Schjelderup, la Lazio all’attacco per gennaio: assalto al gioiello

La Lazio sarebbe in trattativa con il Benfica per Andreas Schjelderup, protagonista della notte europea contro il Real Madrid: è assalto

SCHJELDERUP LAZIO – Una notte può cambiare il destino di un calciatore. Sul campo, come sul mercato. Sino al pomeriggio di mercoledì, la stagione di Andreas Schjelderup, calciatore di grandi speranze e già protagonista di un ottimo biennio al Benfica, non poteva considerarsi esaltante. La doppietta contro il Real Madrid, nella folle nottata del Da Luz, in Champions League, ha stravolto in novantotto minuti anche il possibile futuro del classe 2004. Il Benfica in pressing per il rinnovo; i contatti tra l’entourage e la Lazio mirerebbero al trasferimento in Italia già a gennaio.

Secondo quanto riferito da Sportitalia, infatti, sarebbe in atto un concreto tentativo da parte del club biancoceleste per condurre una delle stelle più promettenti dell’intero firmamento del calcio europeo. Nel corso delle ultime ore, la dirigenza della Lazio avrebbe interloquito più volte con gli agenti del ventiduenne esterno norvegese per comprendere la fattibilità del colpo.

Vincolato da un accordo con il Benfica la cui scadenza è fissata al 30 giugno 2028, Andrea Schjelderup potrebbe optare per la soluzione biancoceleste al fine di compiere un altro importantissimo passo della propria ascesa nel mondo del calcio. Dopo un mese di gennaio molto complicato, costellato da cessioni eccellenti come quelle di Castellanos e Guendouzi, il club capitolino punta forte sul ringiovanimento della rosa. L’assalto al classe 2004 porta proprio in questa direzione.

L’investimento per il talento norvegese confermerebbe quanto indicato dal Presidente, Claudio Lotito, in una recente intervista: “Vogliamo ragazzi giovani e di talento”. Linea chiara sul mercato: sottrarre il diamante dalla vetrina del Benfica non sarà semplice, ma un tentativo sarebbe già in atto.

