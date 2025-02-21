Scenari di nuovo Milan: panchina a Sarri, Theo via; Leao e Pulisic…

Anthony Ferrara · Pubblicato il 21 Febbraio 2025 · Aggiornato il 23 Febbraio 2025

Maurizio Sarri, ex tecnico della lazio e della juventus, sarebbe il nome forte per la panchina del milan; futuro Theo, Leao e Pulisic…

SARRI PANCHINA MILAN – Una nuova rivoluzione in vista, figlia di un progetto tecnico naufragato quasi subito (quello targato Fonseca) e di un altro sotto l’egida guida di un traghettatore, Conceicao, che potrebbe non riuscire a condurre l’imbarcazione rossonera verso i lidi europei identificati nella qualificazione Champions. La tappa di torino, in tal senso, inaugurerà un trittico fondamentale per il finale di stagione del Milan, che prevede le sfide dentro/fuori per la lotta al quarto posto rispettivamente contro bologna e Lazio. L’all- in del mercato di gennaio andava interpretato proprio verso un rischiatutto della società meneghina verso l’obiettivo primario sin dagli albori di inizio stagione, ma potrebbe non essere sufficiente.

Milan, Sarri il favorito per la panchina in caso di fallimento totale?

La delusione del Playoff di champions league, contro il Feyenoord, non è ancora stata metabolizzata dalle parti di Milanello e lo stesso operato del Mister portoghese sarebbe, se possibile, monitorato ancor più da vicino. In tutto ciò, potrebbe aleggiare il “fantasma” di un allenatore già sondato dal Diavolo e pronto a far capolino sulla panchina rossonera: Maurizio Sarri. Candidato forte per la sostituzione di Fonseca e profilo contattato in tempi non sospetti da Giorgio Furlani, l’ex tecnico della Lazio avrebbe declinato per la prospettiva di traghettare la squadra solamente sino a giugno, per poi ridiscutere i termini contrattuali a stagione terminata. Una prerogativa che mal si sposa con il progetto ad ampio raggio che avrebbe richiesto il tecnico per operare una rivoluzione di tale portata a Milanello.

Il Milan a Maurizio Sarri? Chi parte, chi arriva e chi rientra

A giugno, però, tutto potrebbe (nuovamente) cambiare: con il Diavolo costretto a rinunciare alla Coppa dalle grandi orecchie, verrebbero altresì stravolte le gerarchie del club rossonero a tutti i livelli. Di qui, il ritorno ai possibili sondaggi per Maurizio Sarri e concretizzare quanto già impostato nei mesi precedenti. Dal punto di vista tecnico, con l’addio quasi scontato di Theo Hernandez, complice anche una scadenza contrattuale fissata al 30 giugno 2026, il 4-3-3 del tecnico toscano potrebbe prevedere l’inserimento di un mediano come Samuele Ricci e il ritorno tra gli insostituibili di Loftus-Cheek, il cui rapporto con Sarri al Chelsea ha messo in mostra il lato migliore del mediano inglese in tutta la carriera.

Il nuovo (possibile) Milan di Sarri: Leao e Pulisic centrali, come Gimenez

La mediana subirebbe un profondo restyling, così come si potrebbe rinunciare alla presenza di un trequartista come Joao Felix, il cui futuro appare strettamente legato a quello di Sergio Conceicao. L’impostazione a tre attaccanti potrebbe prevedere la conferma di Leao e Pulisic, con la presenza scontata di Santiago Gimenez come terminale offensivo. In quel di Milanello si respira, ancora, aria di profonda rivoluzione. E mentre la figura di Conceicao verrebbe ridimensionata a quella di semplice traghettatore, quella di Maurizio Sarri potrebbe, davvero, prendere in mano il timone dell’imbarcazione rossonera.

