Scandalo scommesse in Turchia: oltre mille giocatori coinvolti

LA DIMENSIONE DELLO SCANDALO SCUOTE LA SÜPER LIG

SCANDALO SCOMMESSE TURCHIA – La Federcalcio turca ha sanzionato 1.024 giocatori dopo l’indagine più vasta mai registrata sul gioco d’azzardo nel calcio del Paese. Tra i coinvolti compaiono tesserati di Galatasaray, Beşiktaş e altre squadre della Süper Lig. La TFF ha confermato che gli atleti arrivano dalla prima fino alla quarta divisione, una situazione che ha costretto le categorie inferiori alla sospensione temporanea dei campionati.

IL CASO ELMALI AGITA ANCHE LA NAZIONALE

Il difensore Eren Elmalı, protagonista in UEFA Champions League, è stato escluso dalla nazionale turca durante la preparazione alle qualificazioni per la Coppa del Mondo 2026. Il giocatore si è dichiarato estraneo alle accuse, parlando di una vecchia transazione non legata a lui. Galatasaray e Beşiktaş hanno ribadito la loro fiducia nei confronti dei propri tesserati.

ARBITRI SOTTO ACCUSA E INDAGINI SENZA PRECEDENTI

Lo scandalo ha assunto una dimensione più ampia quando il presidente Ibrahim Hacıosmanoğlu ha rivelato che 371 arbitri possedevano conti attivi presso società di scommesse. 149 sono già stati sospesi. La procura ha emesso ordini di detenzione anche per dirigenti di club, segnalando un quadro in rapido deterioramento.

LA TFF CHIEDE AIUTO A FIFA E UEFA

SCANDALO SCOMMESSE TURCHIA – La federazione ha avviato contatti con FIFA e UEFA per ottenere una proroga di 15 giorni sul mercato, così da permettere ai club di sostituire i giocatori indagati. La priorità resta difendere l’integrità dei campionati e ristabilire la credibilità del movimento calcistico turco.

