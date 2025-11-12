Scandalo scommesse in Turchia: arrestati sei arbitri

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 12 Novembre 2025 · Aggiornato il 12 Novembre 2025

Sei arbitri arrestati per scommesse illegali in Turchia

SCOMMESSE TURCHIA – Il calcio turco è scosso da un nuovo scandalo. Un tribunale di Istanbul ha ordinato la detenzione di sei arbitri accusati di essere coinvolti in un vasto sistema di scommesse illegali. Gli ufficiali di gara, impiegati tra la terza e la quarta divisione, sono stati trattenuti in custodia cautelare dopo un’indagine partita la scorsa settimana.

Oltre mille calciatori sotto inchiesta

La Federcalcio turca (TFF) ha esteso le indagini a 1.024 calciatori, sospettati di aver piazzato scommesse sulle proprie partite, in violazione del regolamento federale. Tra loro figurano anche 27 giocatori di prima divisione, tra cui Eren Elmali del Galatasaray. Coinvolti anche tesserati di Beşiktaş, mentre i campionati di terza e quarta divisione sono stati sospesi per due settimane.

La TFF promette tolleranza zero

La federazione ha convocato una riunione straordinaria per affrontare quella che definisce “una crisi etica senza precedenti”. Già lo scorso 27 ottobre, un’indagine interna aveva rivelato che 152 arbitri, tra cui 22 di Super Lig, avevano scommesso attivamente su incontri ufficiali.

Il presidente della TFF ha garantito che il calcio turco sarà “ripulito da ogni ombra di corruzione”. Ma lo spettro del caso Fenerbahçe del 2011, che segnò il precedente più grave, torna a incombere. Il sistema arbitrale e sportivo del Paese è ora di nuovo sotto esame.

