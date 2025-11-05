Scandalo scommesse in Turchia: arbitro piazza 18.227 puntate

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 5 Novembre 2025 · Aggiornato il 5 Novembre 2025

Il caso che scuote il calcio turco

SCANDALO SCOMMESSE ARBITRO TURCHIA – Il calcio turco è travolto da uno dei più gravi scandali della sua storia recente. Il presidente della Federcalcio turca (TFF), Ibrahim Hacıosmanoğlu, ha rivelato in un’intervista a CNN Türk che un arbitro locale è stato scoperto aver piazzato 18.227 scommesse. L’indagine ha inoltre portato alla luce il coinvolgimento di 42 altri ufficiali, accusati di aver scommesso su eventi sportivi per un totale di oltre mille puntate.

Un sistema sotto accusa

Secondo quanto riferito da Reuters, la TFF ha già sospeso 149 arbitri per reati legati al gioco d’azzardo, con sanzioni che variano da otto mesi a un anno. I dati raccolti da un’indagine interna mostrano che 371 dei 571 arbitri attivi nei campionati professionistici possedevano conti scommesse, e 152 di loro effettuavano giocate in modo regolare.

Misure severe in arrivo

SCANDALO SCOMMESSE ARBITRO TURCHIA – Di fronte a una situazione che mette in crisi la credibilità del sistema arbitrale, la Federcalcio turca ha annunciato nuove misure di controllo, tra cui il monitoraggio delle attività finanziarie degli arbitri e sospensioni a vita per chi verrà trovato colpevole.

Il caso ha scosso profondamente la fiducia dei tifosi e solleva interrogativi sull’efficacia dei controlli nel calcio internazionale.

