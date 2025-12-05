Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 5 Dicembre 2025 · Aggiornato il 5 Dicembre 2025

OPERAZIONE SENZA PRECEDENTI IN TURCHIA

SCANDALO SCOMMESSE TURCHIA – Lo scandalo che scuote il calcio turco raggiunge una nuova dimensione. Le autorità hanno disposto l’arresto di quarantasei persone legate al mondo professionistico, un elenco che comprende calciatori della Super Lig, dirigenti di club, arbitri e figure di primo piano dell’ambiente sportivo nazionale. L’inchiesta riguarda un sistema di scommesse interne che avrebbe manipolato partite e violato le normative federali.

LE GRANDI DI ISTANBUL NEL MIRINO

Tra gli arrestati figurano anche giocatori delle due potenze di Istanbul, Fenerbahce e Galatasaray. Il nome più pesante è quello di Mert Hakan Yandaş, capitano del Fenerbahce, accusato di aver scommesso su gare della propria squadra tramite intermediari. Il centrocampista, trentuno anni, finora non ha disputato un minuto della stagione in corso dopo essere stato un riferimento nello scorso campionato.

ALTRI GIOCATORI E DIRIGENTI COINVOLTI

Il quadro si allarga con il fermo di altri ventisei calciatori, tra cui Metehan Baltaci del Galatasaray. L’operazione ha toccato anche figure dirigenziali come Metin Korkmaz, presidente dell’Adana Demirspor, ed Emrah Celik, direttore sportivo dell’Antalyaspor. Le autorità hanno eseguito i mandati a partire dalle 7:15 del mattino, concentrando le operazioni nella provincia di Istanbul.

INDAGINE ANCORA APERTA

SCANDALO SCOMMESSE TURCHIA – Cinque indagati risultano attualmente all’estero e vengono ricercati per essere trasferiti davanti ai tribunali turchi. Gli investigatori prevedono ulteriori sviluppi, segno di un sistema che avrebbe radici profonde e che ora rischia di ridisegnare gli equilibri del calcio nazionale.

