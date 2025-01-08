Scambio Saelemaekers-Abraham: Roma e Milan pronti al riscatto

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 8 Gennaio 2025 · Aggiornato il 8 Gennaio 2025

Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham sono stati protagonisti nei rispettivi derby con Roma e Milan. L’inglese ha siglato il gol decisivo nella rimonta contro l’Inter, mentre il belga ha brillato contro la Lazio con una rete e un assist. Dopo lo scambio estivo in prestito secco, le due società dovranno presto affrontare un nuovo round di negoziazioni per decidere il futuro dei due giocatori.

Saelemaekers conquista la Roma

Saelemaekers ha dimostrato il suo valore nella capitale, totalizzando tre gol e due assist in nove partite. La sua versatilità tattica è stata fondamentale per Ranieri, che ha espresso il desiderio di riscattarlo immediatamente. Il Milan valuta il belga intorno ai 15 milioni di euro, una cifra che la Roma è disposta a considerare.

Abraham, un bomber in bilico

Dall’altra parte, Tammy Abraham ha trovato una buona integrazione a Milano, sia in campo che nello spogliatoio. Con cinque gol e quattro assist in 19 presenze, il suo contributo nelle competizioni resta positivo. Tuttavia, il nodo del suo stipendio, pari a quasi 6 milioni di euro netti annui, potrebbe rappresentare un ostacolo per il riscatto definitivo.

Possibili scenari di mercato

Lo scambio Saelemaekers-Abraham potrebbe essere rinnovato in maniera definitiva, ma con alcune novità. La Roma potrebbe proporre un affare secco senza conguagli, a differenza di quanto accaduto in estate. Un altro possibile nome nell’operazione è quello di Bryan Cristante, che potrebbe tornare al Milan.

LEGGI ANCHE: