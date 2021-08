Con ogni probabilità Genoa e Spezia ufficializzeranno a breve degli scambi di mercato. In rossoblu andrà Nzola, che potrebbe essere girato in prestito al Maiorca; alla corte di Thiago Motta, invece, approderanno Mattia Destro e Kevin Agudelo.

Scambio Genoa Spezia

Ecco quanto riportato da Sky Sport.

“L’operazione tra Genoa e Spezia, che porterà in bianconero Destro e Agudelo con Nzola pronto a fare il percorso inverso, è in chiusura. In questo momento si sta svolgendo un incontro tra le due società per definire i dettagli della trattativa.

I rossoblu dovranno poi decidere se trattenere l’attaccante o girarlo subito in prestito. In quest’ultimo caso, il Maiorca sarebbe pronto ad accogliere Nzola.

Il Genoa è attivo anche su un altro fronte, quello che conduce a Stryger Larsen, laterale danese dell’Udinese, per il quale è previsto un nuovo tentativo nelle prossime ore”.

