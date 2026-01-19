Scambio Fabbian-Sohm: Bologna e Fiorentina ai dettagli

L’affare di mercato tra Fiorentina e Bologna è ormai definito. Dopo la sfida sul campo di ieri, le due società hanno finalizzato lo scambio che porta Giovanni Fabbian a Firenze e Simon Sohm nella città felsinea. Un’operazione a doppio binario che risponde alle esigenze di entrambe le squadre e si concretizza tramite la formula del prestito.

La struttura dello scambio

Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 molto apprezzato dalla dirigenza viola da tempo, si trasferisce alla Fiorentina con la formula del prestito con obbligo di riscatto. L’obbligo, stimato intorno ai 15 milioni di euro, scatterebbe in caso di salvezza della squadra toscana. Per il giocatore è pronto un contratto fino al 2030. A fare il percorso inverso è Simon Sohm, che dopo un semestre deludente a Firenze passa al Bologna, anch’egli in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 13-14 milioni di euro.

Le ragioni di un baratto

Per la Fiorentina, reduce da una vittoria emotiva a Bologna e impegnata nella corsa alla salvezza, Fabbian rappresenta un rinforzo di qualità per il centrocampo di Paolo Vanoli. Il Bologna di Vincenzo Italiano, invece, dà il via libera a un giocatore non più centrale nei progetti e si assicura le prestazioni di Sohm, dandogli l’opportunità di rilanciarsi. Un classico scambio di mercato che punta a valorizzare due talenti in contesti diversi.