Scambio David-Gimenez ipotesi remota: il punto sulla trattativa
Scenario dello scambio
SCAMBIO DAVID-GIMENEZ – La voce di uno scambio tra Jonathan David e Santiago Gimenez ha acceso il dibattito, ma la realtà appare molto più sobria. La Juventus non considera il canadese sul mercato e non ha dato segnali di apertura in vista di gennaio. Il club lo ha ingaggiato pochi mesi fa come free agent, sostenendo un’operazione complessiva pesante tra stipendio e commissioni. Ecco il punto: niente indica una volontà di separazione così rapida.
Il peso dell’ingaggio
Il nodo principale riguarda lo stipendio di Jonathan David, che percepisce 6 milioni netti più bonus. Una cifra che complica qualsiasi ipotesi di scambio, soprattutto in un contesto dove la Juventus punta a stabilità tecnica e continuità. L’investimento iniziale rende improbabile una cessione lampo.
Il valore di mercato e il rendimento
Jonathan David è valutato 45 milioni di euro e resta uno degli attaccanti più monitorati d’Europa. Con la Nazionale canadese ha segnato 37 gol in 73 presenze, mentre in Serie A ha raccolto un gol e un assist in 11 partite.
Le squadre interessate
Nelle scorse settimane si sono mosse società come Tottenham Hotspur e Chelsea, incuriosite dal profilo del 25enne. Ciò che significa veramente è che il mercato lo seguirà, ma lo scenario di uno scambio con Santiago Gimenez del Milan resta distante dalla realtà.
