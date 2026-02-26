Scamacca: da un Playoff, a un altro: la carta azzurra di Gattuso

Gianluca Scamacca, centravanti dell’Atalanta, ha trovato la decima rete stagionale nel Playoff di Champions; Gattuso conta sul 9 per Irlanda

SCAMACCA PLAYOFF GATTUSO – Nello stesso stadio, sullo stesso campo: Bergamo, Atleti Azzurri d’Italia. Tra un mese esatto, l’Italia di Gennaro Gattuso dovrà avere la meglio sull’ostica Irlanda del Nord per qualificarsi alla finale Playoff per aprire le porte del Mondiale americano. E per farlo, l’ex allenatore del Milan potrà contare sull’apporto di un centravanti completamente ritrovato sotto tutti i punti di vista, proprio quelli che servono per sperare di abbattere il fortino irlandese nella gara del 26 marzo. Gianluca Scamacca, attaccante dell’Atalanta, ieri ha idealmente abbattuto il muro giallo del Dortmund trovando la rete dell’uno a zero e, in generale, la decima rete stagionale.

Dopo il riacutizzarsi di qualche problema al ginocchio operato, che ne ha costretto il forfait per tutta la stagione 2024/2025, l’ex bomber del Sassuolo ha ritrovato fiducia e minuti nel corso di una stagione nella quale ci si attendeva un pronto riscatto sul campo dopo le tante agonie in infermeria. E le risposte, più che confortanti, stanno giungendo dalle prestazioni e, soprattutto, dalle reti di un 9 che sta nuovamente rispondendo “presente”.

Il movimento da attaccante puro in occasione del gol del vantaggio della Dea, pronto a sfruttare un errore della retroguardia avversaria, ha certamente rinfrancato lo stesso Gattuso in ottica Playoff. Dentro lo stesso stadio, su quello stesso campo, Gianluca Scamacca, in coppia con Moise Kean, potrebbe ritrovare gioie anche con la maglia azzurra. Da un Playoff, a un altro: la nuova speranza per staccare il pass per i Campionati del Mondo passa anche dal completo recupero del classe 1999.

