Savona innamorato della Premier: “La consiglio anche a Yildiz…”

Anthony Ferrara · Pubblicato il 11 Novembre 2025 · Aggiornato il 11 Novembre 2025

Nicolò Savona, ex terzino della Juve passato in Premier, al Nottingham Forrest, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato di Yildiz

PREMIER SAVONA YILDIZ JUVE – Penultimo posto in Premier League – con appena 10 punti conquistati nelle prime undici partite di campionato – e ventitreesima piazza nel Girone Unico di Europa League. Avvicendamento di tre allenatori nell’arco di poche settimane, per una squadra che appare una lontanissima parente della splendida realtà ammirata nel corso della passata stagione. Da cigno ad anatroccolo in qualche mese, almeno sino a questo momento. Eppure, il Nottingham Forrest guarda con fiducia all’immediato futuro, con una delle note liete derivanti dal mercato: Savona.

L’ex terzino della Juventus, passato in Premier per 13 milioni di euro, ha rilasciato un’intervista nel corso della quale ha parlato del primo resoconto dell’esperienza britannica. Ecco un estratto delle sue parole:

“Ero già curiosissimo di mettermi alla prova in un campionato come quello inglese, ma devo dire che, visto dall’interno, è ancora meglio di quanto pensassi. Considero sempre la Serie A un campionato importante, ma in Premier League c’è più intensità e meno tatticismo: è davvero spettacolare. Proprio per questo, la consiglierei a tutti i ragazzi che amano il calcio. Anche a Yildiz? Certamente, ma così come ad altri. Al Nottingham Forrest, a proposito di ex Juve, ho modo di giocare anchecon Douglas Luiz: è un ottimo calciatore e abbiamo un bel rapporto sin dai mesi trascorsi insieme a Torino. Considererò sempre la Juventus casa mia, è innegabile. Ho fatto delle scelte, com’è normalissimo che sia nel calcio, così come nella vita. Ringrazio il mio agente e la mia famiglia per avermi supportato e permesso di accettare questa nuova sfida. Resterò sempre un tifoso bianconero e auguro a Mister Spalletti, allenatore competente, esperto e forte, di riportare la squadra al vertice”, ha chiosato Savona ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.