Sassuolo-Verona, Sammarco: “Contati ma battaglieri, stiamo valutando soluzioni”

Paolo Sammarco ha parlato in conferenza alla vigilia della trasferta dell’Hellas Verona contro il Sassuolo, anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A 2025/26. Le dichiarazioni dell’attuale mister gialloblù:

“Credo che a Parma l’impegno e la volontà ci sia stata fino all’ultimo secondo, purtroppo il risultato ci ha penalizzato. Siamo ultimi, non ci nascondiamo ma a livello di atteggiamento e volontà di soffrire insieme la squadra credo abbia fatto un passettino piccolissimo“.

Gli indisponibili: “Saremo quelli di Parma senza gli qualificati, Serdar e Belghali. Non recuperiamo nessuno, saremo contati ma battaglieri. Stiamo valutando cose alternative, ci sono infortuni difficili da prevedere, sembra che quando va male…“.

La squadra a livello psicologico: “Bisogna parlare della prestazione, del livello di lottare, inutile parlare di salvezza se non vinciamo le partite“.

Sul Sassuolo: “Squadra forte che ha messo in difficoltà quasi tutte quelle della Serie A, dovremo vincere i duelli, le seconde palle, passa tanto da lì. Davanti hanno giocatori importanti per la Serie A, ci sarà da fare grande attenzione”.

Sulla espulsione a Parma di Orban: “Giocatori si permettono cose ben peggiori, è stata una leggerezza, poteva non dire quello che ha detto ma l’arbitro poteva lasciar perdere“.

L‘operazione di Serdar: “Un in bocca al lupo, tornerà forte. Complimenti al ragazzo, ha provato a dare una mano ed è arrivato ad un punto che non poteva più“.

Qui il video integrale della conferenza pubblicata sui canali ufficiali dell’Hellas Verona.