Sassuolo-Verona, probabili formazioni e dove vedere il match

Si accendono le luci del Mapei Stadium per l’anticipo della 26ª giornata di Serie A. Sassuolo e Verona inaugurano il turno in una sfida che pesa soprattutto in chiave salvezza. La squadra di Fabio Grosso cerca continuità davanti al proprio pubblico, mentre quella di Paolo Sammarco ha l’urgenza di muovere la classifica e lasciare l’ultimo posto.

Le scelte di Grosso

Il Sassuolo dovrebbe disporsi con il 4-3-3. Tra i pali Muric, difesa con Coulibaly, Walukiewicz, Idzes e Doig. In mezzo al campo spazio a Koné, Lipani e Thorstvedt, chiamati a garantire equilibrio e inserimenti. Davanti il tridente titolare: Berardi e Laurienté ai lati di Pinamonti, riferimento centrale e principale terminale offensivo.

La risposta del Verona

Il Verona replica con il 3-5-2. Montipò guida la retroguardia composta da Bella-Kotchap, Nelsson ed Edmundsson. Sugli esterni Bradaric e Frese, mentre in mediana Niasse, Al Musrati e Harroui avranno il compito di dare sostanza e ritmo. In avanti la coppia Bowie–Sarr, chiamata a incidere in zona gol.

Sassuolo-Verona, le probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Muric, Coulibaly, Walukiewicz, Idzes, Doig, Koné, Lipani, Thorstvedt, Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

VERONA (3-5-2): Montipò, Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson, Bradaric, Niasse, Al Musrati, Harroui, Frese, Bowie, Sarr. All. Sammarco

Dove vedere il match

La partita inizierà alle 20:45 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, con collegamento dalle 20:30. È un crocevia delicato: il Sassuolo vuole confermare il proprio trend positivo, mentre il Verona cerca una svolta. In palio non ci sono solo tre punti, ma fiducia e prospettiva per il finale di stagione.