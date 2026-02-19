 Salta al contenuto
Sassuolo-Verona, Grosso: “Vogliamo una bella partita per mantenere il momento”

Alessandro Collu
2 min
Sassuolo Grosso

Fabio Grosso ha parlato in conferenza alla vigilia della gara casalinga del Sassuolo contro l’Hellas Verona, anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A 2025/26. Le dichiarazioni del tecnico neroverde:

Veniamo da un risultato bello, una bella reazione e ci sono state cose che dobbiamo riconoscere prima per farle meglio, ora abbiamo questa partita tosta, difficile come sempre, sembra banale dirlo ma abbiamo desiderio di fare una bella partita e mantenere il momento. Mancano sempre meno partite e ogni gara è una opportunità, fare una partita piena contro un avversario che ha grande voglia di rivalsa”.

Grosso aggiunge: “Siamo passati dalle difficoltà venendone fuori, abbiamo giocatori di qualità che sanno prendersi le responsabilità ma valorizzi il singolo quando c’è tutta la squadra, contenti siamo tornati al gol. Alziamo la prestazione individuale e collettiva per avere più possibilità di ottenere quello che vogliamo.

Bisogna mantenere grande equilibrio, ha nelle ripartenze una bella arma, sa correre e dovremo limitarli. Non dobbiamo agevolare gli avversari ma fare le nostre cose al massimo e cercare attraverso la meritocrazia di ottenere un risultato bello. Gli errori ci danno degli insegnamenti, non puoi pensare in una gara di fare tutto bene, parlo sempre della lucidità di rimanere nella partita e la continuità. Non bisogna adagiarsi ma sempre mettersi in discussione”.

Qui il video integrale della conferenza pubblicata sui canali ufficiali del Sassuolo Calcio.

