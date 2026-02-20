 Salta al contenuto
Hellas Verona Calcio News 24/7 Sassuolo Calcio News 24/7

Sassuolo-Verona, i gol di Pinamonti e Berardi sanno di verdetto per le due squadre: 3-0 neroverde

Alessandro Collu
2 min
Sassuolo Berardi

A Reggio Emilia, Sassuolo ed Hellas Verona si affrontano di venerdì nell’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A 2025/26: per buona parte del primo tempo meglio i veneti che si avvicinano al gol ma all’intervallo la gara è già indirizzata verso i padroni di casa.

Al 40′, alla prima occasione neroverde, ospiti subito puniti dalla rete di Pinamonti, tornato al gol lo scorso turno dopo tre mesi. Pochi minuti dopo, calcio di rigore respinto da Montipò ma è pronto Berardi per il raddoppio della squadra di mister Fabio Grosso.

Nella ripresa, risultato ancora più rotondo con Berardi a tu per tu con il portiere, 3-0 finale.

La terza vittoria nelle ultime cinque certifica praticamente la salvezza del Sassuolo che sale in questo momento all’ottavo posto mentre l’Hellas – di contro, terza sconfitta nelle ultime cinque, ottava nelle ultime undici – resta ultimo relegato ad un campionato da onorare ma con la salvezza vera e propria utopia.

Nel prossimo turno, il Verona ospita sabato 28 febbraio alle ore 18.00 il Napoli mentre domenica 1 marzo, ore 15.00, il Sassuolo riceverà l’Atalanta.

VERONA-SASSUOLO, IL TABELLINO

SASSUOLO: Muric; Coulibaly (36′ Romagna), Walukiewicz (89′ Pedro Felipe), Idzes, Ulisses; Thorstvedt, Lipani, Koné (73′ Iannoni); Berardi, Pinamonti (72′ Nzola), Laurienté (73′ Fadera)

Allenatore: Fabio Grosso

HELLAS VERONA: Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric (72′ Oyegoke), Niasse, Al-Musrati, Harroui (82′ Suslov), Frese; Bowie (82′ Vermesan), Sarr (72′ Mosquera)

Allenatore: Paolo Sammarco

Ammoniti: Coulibaly, Edmundsson, Walukiewicz

Espulso: Al-Musrati (doppia ammonizione)

Arbitro: Livio Marinelli di Tivoli

