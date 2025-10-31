Sassuolo, ufficiale il rinnovo di Muharemovic: contratto fino al 2031

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 31 Ottobre 2025 · Aggiornato il 31 Ottobre 2025

Il futuro di Tarik Muharemovic sarà ancora a tinte neroverdi. Il difensore bosniaco ha firmato il rinnovo del contratto con il Sassuolo, posticipando la data di scadenza al 30 giugno 2031. Dopo esser arrivato nell’estate del 2024 dalla Juventus Next Gen, il classe 2003 è diventato imprescindibile nella retroguardia di Fabio Grosso, collezionando 30 presenze nella stagione d’esordio in Serie B e in Coppa Italia, mettendo a segno anche due gol. Anche in questo avvio di stagione, nonostante il salto dal campionato cadetto alla massima categoria, Muharemovic si è sempre fatto trovare pronto, fornendo prestazioni solide con ottimi voti.

MUHAREMOVIC RINNOVA CON IL SASSUOLO: “SONO MOLTO FELICE, HO FATTO IL PASSO PIÙ IMPORTANTE DELLA MIA CARRIERA”

Il Sassuolo ha ufficializzato il rinnovo tramite un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali:

“L’U.S. Sassuolo Calcio è lieta di comunicare il prolungamento del contratto di Tarik Muharemović fino al 30 giugno 2031.

Diventato neroverde nell’estate del 2024, Muharemović ha esordito con i colori neroverdi in Cosenza-Sassuolo il 21 settembre, e pochi giorni dopo ha trovato il suo primo gol nella prima gara da titolare, in Coppa Italia contro il Lecce. Con trenta presenze nella stagione 2024/2025, Tarik si è ritagliato un ruolo da protagonista nella promozione in Serie A, competizione in cui ha già ottenuto due premi “MVP” in sole 6 presenze”.

Queste le prime parole dell’ex difensore bianconero dopo aver firmato il rinnovo: “Sono molto felice di aver prolungato il mio contratto qui a Sassuolo, la società che mi ha dato, sin dal primo giorno, grande fiducia. Voglio ringraziare la mia famiglia, il mio procuratore, la società per la dimostrazione di fiducia e tutta la squadra per il supporto”.

“Il mio obiettivo stagionale è quello di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati a inizio stagione e personalmente di fare sempre meglio continuando a crescere come calciatore. Per me Sassuolo rappresenta casa. Qui ho fatto il passo più importante della mia carriera e ho vissuto i momenti più belli da giocatore a partire dalla vittoria del campionato di Serie B all’opportunità di giocare in Serie A”.

“Ai miei compagni di squadra dico grazie per essere sempre al mio fianco, dobbiamo continuare in questa direzione, siamo forti, possiamo fare tanto per raggiungerei nostri obiettivi. Ai tifosi dico grazie per il supporto, ci vediamo presto allo stadio e continuiamo così!”.

