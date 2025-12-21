Sassuolo-Torino, probabili formazioni e dove vederla in tv

Il momento delle due squadre

La 16ª giornata di Serie A propone Sassuolo-Torino, sfida dal peso specifico rilevante per la classifica. I neroverdi cercano continuità dopo un periodo altalenante, mentre i granata puntano a dare stabilità al proprio cammino con un risultato positivo in trasferta. Il match delle 15 si annuncia equilibrato, con diversi ballottaggi ancora aperti.

Le scelte di Grosso

Nel Sassuolo Fabio Grosso deve rinunciare allo squalificato Thorstvedt. A centrocampo l’occasione è per Vranckx, rientrato e pronto a completare il reparto con Koné e Matic. In attacco possibile rilancio dal primo minuto per Laurienté, favorito su Fadera. In difesa Candè insidia Doig sulla corsia sinistra. Davanti Pinamonti stringe i denti nonostante un fastidio fisico, con Cheddira pronto a subentrare.

I dubbi di Baroni

Nel Torino Marco Baroni riflette sulla coppia offensiva: ballottaggio aperto tra Zapata e il recuperato Simeone per affiancare Adams. A centrocampo Casadei cerca spazio, ma deve superare la concorrenza di Gineitis e Anjorin. In difesa spazio a Tameze e Ismajli ai lati di Maripan, mentre Coco e Masina sono assenti per la Coppa d’Africa. In porta conferma per Paleari.

Sassuolo-Torino, le probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Candè; Koné, Matic, Vranckx; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Pedersen, Asllani, Casadei, Vlasic, Lazaro; Adams, Zapata. All. Baroni.

Dove vederla in tv

Sassuolo-Torino sarà trasmessa in co-esclusiva su DAZN e Sky, disponibile sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport.