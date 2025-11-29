Sassuolo, rinnovo Laurientè in stallo: possibile cessione a gennaio

Anthony Ferrara · Pubblicato il 29 Novembre 2025 · Aggiornato il 29 Novembre 2025

Laurientè, esterno del Sassuolo già a un passo dalla cessione nel corso della sessione estiva, potrebbe lasciare a gennaio: il rinnovo…

SASSUOLO LAURIENTE‘ CESSIONE GENNAIO RINNOVO – Insieme a Domenico Berardi e Andrea Pinamonti forma uno dei terzetti offensivi più temibili del campionato italiano. Mattatore della passata stagione e assoluto protagonista della seconda promozione in Serie A della storia del Sassuolo, nonché capocannoniere della passata stagione di Serie B, Armand Laurientè rappresenta una pietra miliare ed elemento imprescindibile della squadra di Fabio Grosso. Tuttavia, la nebulosa questione concernente un rinnovo contrattuale con la società neroverde tutt’altro che definita, il francese potrebbe optare per un addio agli emiliani già nel corso del mercato di gennaio.

Secondo quanto confermato da Tuttomercatoweb, il calciatore non avrebbe minimamente cambiato idea riguardo il proprio futuro e non intenderebbe estendere l’accordo in scadenza al 30 giugno 2027 con la società sassolese. Già a un passo dalla cessione nel corso della sessione estiva, con il Sassuolo che aveva accettato l’offerta del Sunderland, l’esterno transalpino potrebbe preparare nuovamente i bagagli in direzione Premier League. In fondo, la mancata volontà di rinnovare il contratto pone i neroverdi nella scomoda posizione di dover valutare offerte al ribasso a un solo anno dalla scadenza, con il rischio di depauperare un possibile ricavo da oltre 20 milioni di euro dal cartellino del classe 1998.

Sino a questo momento della stagione, Laurientè ha già avuto modo di indossare i panni del protagonista regalando sei punti in classifica ai propri compagni realizzando due reti nelle gare contro Udinese (al Mapei Stadium) e a Cagliari, con una splendida punizione che si è spenta all’incrocio dei pali. Fabio Grosso conta ancora sull’apporto del francese e le dieci presenze da titolare nelle prime tredici uscite stagionali confermano la centralità dell’esterno negli schemi offensivi dell’ex Campione del Mondo. Il futuro di Laurientè, però, appare lontanissimo da Reggio Emilia.