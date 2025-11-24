Sassuolo Pisa, probabili formazioni e scelte chiave dei tecnici
Sassuolo con Laurienté e Doig dal via
La dodicesima giornata di Serie A si chiude con Sassuolo–Pisa, un confronto che può dare risposte importanti a entrambe le squadre. Nei neroverdi il tecnico Fabio Grosso valuta il rilancio di Doig sulla sinistra, mentre nel tridente offensivo potrebbe rivedersi Laurienté insieme a Berardi e Pinamonti. In mezzo al campo il faro sarà Matic, affiancato da Koné e Thorstvedt, con Vranckx pronto a subentrare. Da monitorare le condizioni di Boloca, mentre restano indisponibili Romagna e Volpato.
Pisa con il doppio trequartista
Il Pisa di Alberto Gilardino valuta la soluzione più offensiva con Tramoni e Moreo alle spalle di Nzola. L’alternativa è l’inserimento di Hojholt per dare più densità alla mediana. Le corsie saranno presidiate da Touré e Leris, mentre resta in dubbio Cuadrado, che tenta un recupero in extremis. In difesa può tornare titolare Albiol, chiamato a dare ordine al reparto.
Sassuolo-Pisa, le probabili formazioni
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Kone, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
PISA (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Toure; Aebischer, Vural, Leris; Tramoni, Moreo; Nzola. Allenatore: Gilardino.
Dove vedere Sassuolo Pisa
Il match tra Sassuolo e Pisa, in programma alle 20.45 al Mapei Stadium, sarà trasmesso in esclusiva su DAZN per tutti gli abbonati.
