SASSUOLO PINAMONTI

Andrea Pinamonti ha parlato ai microfoni Sky Sport dal ritiro trentino del Sassuolo. Le sue dichiarazioni:

“Ho fatto un ritiro in casa, sono zone abbastanza mie e c’è una montagna da scalare, sono pronto e ci stiamo preparando bene. Non vedo l’ora inizi il campionato“.

Il lavoro del Sassuolo: “In queste prime due settimane abbiamo cambiato qualcosina, siamo in fase di preparazione dove si possono provare cose nuove, sperando possa portare frutti per questa nuova stagione“.

Pinamonti aggiunge: “Ho motivazioni e ognuno di noi deve fare così, tra queste c’è anche la Nazionale, stimolo per far bene e mettere in difficoltà qualsiasi mister. Dobbiamo avere continuità e far bene fin dall’inizio. Sono fiducioso, ci sono buoni presupposti e il mister è molto carico“.

OLTRE A “SASSUOLO, PINAMONTI..”, LEGGI ANCHE, AD ESEMPIO: