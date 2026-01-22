Sassuolo: per il post-Cheddira spunta Nzola, Cutrone sullo sfondo

Il Sassuolo è alla ricerca di un attaccante che possa fare il vice-Pinamonti, visto che Walid Cheddira è sempre più vicino al Lecce. I neroverdi puntano su due nomi: il primo è Patrick Cutrone, in forza al Parma ma di proprietà del Como, mentre il secondo profilo è Mbala Nzola anche lui in prestito al Pisa con la Fiorentina che è detentrice del cartellino.

SASSUOLO: NZOLA IN POLE PER L’ATTACCO, CUTRONE PIÙ DEFILATO

Secondo quanto riportato da Sky Sport, al momento, il profilo maggiormente gradito dalla dirigenza emiliana è proprio Nzola. L’angolano è in uscita dal Pisa viste le frizioni con mister Gilardino, ma la concorrenza è forte: c’è l’idea di un possibile ritorno allo Spezia in Serie B, mentre in A ci sono Genoa e Cagliari, anche loro alla ricerca di un rinforzo offensivo. Al momento il nome di Cutrone resta un’ipotesi, ma la sensazione è che il Sassuolo affonderà il colpo per l’ex Milan solamente in caso sfumasse la pista Nzola.

