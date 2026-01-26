Il futuro di Mbala Nzola sembra essere sempre più a tinte neroverdi. L’attaccante classe ’96 è ormai lontano dal Pisa, club dove si trova attualmente in prestito ma in cui i rapporti con mister Gilardino sono diventati ormai insanabili. Nei giorni scorsi infatti, l’angolano è stato al centro del mercato con vari club di Serie A (Genoa, Cagliari e Lecce) ma anche di Serie B, Spezia su tutti, pronti ad assicurarsi il centravanti. Tuttavia, ad anticipare la concorrenza ci ha pensato il Sassuolo.

SASSUOLO, MANCA SOLO L’OK DELLA FIORENTINA PER NZOLA: LE ULTIME

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, proprio gli emiliani sono riusciti a battere sul tempo le rivali e a trovare l’accordo sia con il giocatore che con il Pisa. Manca, però, l’intesa totale con la Fiorentina, club titolare del cartellino di Nzola: la viola non ha ancora dato il via libera definitivo per finalizzare l’operazione e dalle parti di Reggio Emilia attendono freneticamente una risposta, in modo tale da comprendere se sarà l’angolano il vice Pinamonti o se i neroverdi dovranno continuare a guardarsi intorno.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Oltre a “Sassuolo, Nzola sempre più vicino: cosa manca per chiudere” leggi anche: