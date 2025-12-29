Sassuolo, Muharemović in bilico: Inter e Bournemouth alla finestra

Muharemović, leader inatteso del Sassuolo

Il Sassuolo ha trovato in Tarik Muharemović molto più di una semplice rivelazione. Il difensore bosniaco, classe 2003, si è imposto come uomo simbolo delle ultime settimane, con prestazioni di alto profilo e un impatto crescente anche in zona gol. Il pareggio contro il Bologna, firmato con una rete pesantissima, è l’ennesima conferma di un percorso iniziato già nella vittoria contro la Fiorentina. Un’ascesa rapida, costruita su personalità, letture difensive e continuità.

Juventus e percentuale sulla rivendita

Arrivato in neroverde grazie all’intuizione di Francesco Palmieri, Muharemović resta però legato alla Juventus. Al momento della cessione, i bianconeri hanno mantenuto il 50% sulla futura rivendita, dettaglio che oggi pesa nelle valutazioni strategiche. Ogni mossa del Sassuolo passa inevitabilmente da questo vincolo, che può trasformarsi in leva o in ostacolo, a seconda degli scenari.

Bournemouth in pressing, asse caldo con l’Inter

Sul centrale bosniaco si è mosso con decisione il Bournemouth, alla ricerca dell’erede di Senesi per la prossima stagione. I rapporti consolidati tra Tiago Pinto e Giovanni Carnevali facilitano il dialogo. Attenzione però alla pista italiana. L’Inter segue con forte interesse e il nome di Muharemović potrebbe entrare in un asse con la Juventus che coinvolge anche Davide Frattesi. Proprio i bianconeri, per agevolare l’operazione, sarebbero pronti a rinunciare alla loro percentuale, trasformando il difensore in una pedina chiave del prossimo calciomercato.