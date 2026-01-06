Sassuolo-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in TV

Il posticipo del giorno della Befana mette di fronte Sassuolo e Juventus al Mapei Stadium di Reggio Emilia, match valido per la 19ª giornata di Serie A. In palio c’è la chiusura del girone d’andata, con obiettivi e umori diversi per le due squadre.

Momento e numeri del Sassuolo

Il Sassuolo di Fabio Grosso arriva dall’1-1 casalingo contro il Parma, risultato che ha allungato a cinque la striscia senza vittorie. Il campionato dei neroverdi resta comunque positivo, con una classifica tranquilla e lontana dalla zona retrocessione. Preoccupa però il rendimento interno: una sola vittoria nelle ultime cinque gare al Mapei Stadium, contro la Fiorentina.

Juventus tra rimpianti e classifica

Anche la Juventus è reduce da un pareggio, l’1-1 contro il Lecce, maturato nonostante molte occasioni create. Il punto ha comunque permesso ai bianconeri di salire al quarto posto, complice il ko della Roma a Bergamo. L’arrivo di Luciano Spalletti in panchina ha dato una scossa, ma la continuità resta il vero obiettivo.

Dove vedere Sassuolo-Juventus

La sfida si giocherà martedì 6 gennaio 2026, con calcio d’inizio alle 20:45. Diretta TV e streaming in esclusiva su DAZN, disponibile su smart TV, PC, smartphone e tablet.

Probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Lipani; Fadera, Pinamonti, Laurienté.

Allenatore: Fabio Grosso.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; Openda.

Allenatore: Luciano Spalletti.