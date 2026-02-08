Sassuolo-Inter, probabili formazioni e diretta tv del match
Una sfida che misura ambizioni diverse
La 24ª giornata di Serie A propone alle ore 18 una sfida di grande interesse tra Sassuolo e Inter. Al Mapei Stadium si incrociano due squadre con obiettivi opposti, ma accomunate dalla necessità di dare continuità al proprio cammino in una fase delicata della stagione.
Le scelte di Grosso
In casa Sassuolo, Fabio Grosso si affida alla qualità sulle corsie laterali. Domenico Berardi e Armand Laurientè agiranno da esterni offensivi per accendere il gioco e servire Andrea Pinamonti, riferimento centrale del reparto avanzato. Nzola rappresenta un’alternativa pronta a gara in corso. In mezzo al campo, il ruolo di metronomo spetterà a Nemanja Matic, affiancato da Thorstvedt e Konè. In difesa guida Idzes, a protezione della porta affidata a Muric.
Le mosse di Chivu
Emergenza a centrocampo per l’Inter, priva degli infortunati Barella e Calhanoglu. Cristian Chivu dovrebbe puntare su Sucic, Mkhitaryan e Zielinski in mediana. Sugli esterni spazio a Luis Henrique e Dimarco, con Carlos Augusto recuperato e pronto a subentrare. In attacco è previsto il ritorno dal primo minuto di Thuram al fianco di Lautaro Martinez, ma resta viva l’opzione Pio Esposito. Difesa diretta da Akanji, con Sommer tra i pali.
Dove vederla in tv
Sassuolo-Inter sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky Sport, con streaming disponibile su Sky Go, NOW e sull’app DAZN.