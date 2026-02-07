Sassuolo-Inter, Grosso: “Equilibrio tra timore e coraggio, difficoltà altissima ma proviamo a toccare i nostri picchi”

Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa alla viglia della gara casalinga del Sassuolo contro l’Inter, ventiquattresima giornata di Serie A 2025/26. Così l’allenatore dei neroverdi:

“Il livello è altissimo, una squadra che nei numeri è sopra tutte le altre, viene da un percorso lungo di tante cose belle fatte, le difficoltà sono altissime. Ci siamo preparati per saper resistere alle loro qualità e provare a creare delle difficoltà, poi in tutte le partite c’è possibilità di raccogliere qualcosa e anche in queste proibitive cercheremo di dire la nostra. Proveremo a fare un’impresa.

Il nostro obiettivo da sempre è rimanere dentro le gare, poi ci sono anche gli avversari che alzano i giri e possono non permetterlo. Dobbiamo toccare i nostri picchi sia dal punto di vista qualitativo che fisico e soprattutto mentale, essere bravo a trovare soluzioni immediate insieme ai tuoi compagni per resistere alle qualità indiscusse dell’avversario“.

Grosso aggiunge: “Obiettivo fare gara piena, sbagliare il meno possibile ma se non parlassimo di calcio non avremmo tante probabilità.

Cristian (Chivu) è stato bravo a dare freschezza, gioco fluido; Sta facendo molto bene, al di là della catena di sinistra. Tutte le partite sono insidiose, queste di più e le difficoltà diventano amplificate. Da trovare il giusto equilibrio tra timore e coraggio, ci proveremo“.

Le belle parole della società nei suoi confronti: “Gli attestati di stima fanno piacere, conosco benissimo il nostro ambiente, stiamo facendo delle cose belle e tutto quello che fai poi nello sport e nella vita non ti dà vantaggi per quello che dovrai fare, bisogna ripulirsi nel bene e nel male e provare a fare del nostro meglio“.

Il tecnico del Sassuolo conclude: “Cerchiamo una grandissima partita, altrimenti difficile raccogliere qualcosa. Proveremo a toccare i nostri picchi e poi un po’ di fortuna. Non alzo i toni? Mi piace dire le cose con pacatezza, in altri con energia; non calco la mano sugli errori tecnici, per me è importante come fare la professione, poi dipende dai momenti. Mi ritengo equilibrato.

Il centrocampo è uno dei nostri punti di forza, sarà difficile. Se sei superficiale o troppo tranquillo, sei spacciato e bisogna prepararsi con il giusto livello di tensione“.

Qui il video integrale della conferenza pubblicato sui canali ufficiali del club emiliano.