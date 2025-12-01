Sassuolo in allarme: Berardi ko, ritorno previsto nel nuovo anno

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 1 Dicembre 2025 · Aggiornato il 1 Dicembre 2025

Berardi ko: l’esito degli esami conferma la lesione

Il Sassuolo dovrà fare a meno di Domenico Berardi, uscito per infortunio nella gara contro il Como. Gli esami clinici hanno confermato una lesione di medio grado al flessore della gamba destra, un problema che obbliga l’attaccante a fermarsi nel momento decisivo della stagione. Il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo, ma servirà prudenza per evitare ricadute.

Tempi di recupero e impatto sulla squadra

In assenza di una data ufficiale per il rientro, le indicazioni portano al nuovo anno. Una prospettiva che pesa sul piano tecnico, perché Berardi resta il riferimento offensivo dei neroverdi. La sua capacità di incidere nelle zone decisive del campo è difficile da sostituire e costringe lo staff del tecnico Grosso a rivedere le soluzioni d’attacco.

Come cambia l’attacco del Sassuolo

La squadra dovrà affidarsi a rotazioni interne e alla crescita dei profili più giovani. L’obiettivo è mantenere equilibrio e pericolosità, pur senza il suo interprete più affidabile. L’assenza di Berardi apre una fase complessa, ma offre anche una chance a chi ha avuto meno spazio in questo avvio di stagione.

Uno stop che pesa sul prosieguo del campionato

Il Sassuolo monitora quotidianamente le condizioni dell’attaccante. La priorità è recuperarlo senza forzature. Per una squadra che lotta per stabilità e risultati, perdere il suo leader tecnico rappresenta una sfida che dovrà essere affrontata con compattezza e chiarezza di idee.

