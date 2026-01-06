Foto © Stefano D’Offizi

Il Sassuolo vuole rinforzarsi nel corso della sessione invernale di calciomercato e la priorità degli emiliani è la fascia destra. I nomi sul taccuino della dirigenza neroverde sono Manuel Lazzari e Pasquale Mazzocchi, entrambi profili che non stanno trovando tanto spazio alla Lazio e al Napoli.

LAZZARI E MAZZOCCHI NEL MIRINO DEL SASSUOLO: I DETTAGLI

L’ex Spal è un giocatore che piace molto a Fabio Grosso per caratteristiche: la sua corsa e dinamismo si sposerebbero molto bene con il gioco della squadra neroverde. Prima di tentare l’affondo però, il Sassuolo deve ottenere l’ok dei biancocelesti che stanno attraversando un periodo molto intenso dal punto di vista delle uscite: oltre a Castellanos, sono vicini gli addii di Guendouzi e Nuno Tavares e Maurizio Sarri non ha alcuna intenzione di smantellare la squadra senza prendere dei sostituti all’altezza. È possibile che la Lazio aprirà alla cessione del classe ’93 dopo aver ingaggiato un altro profilo che possa ricoprire lo stesso ruolo.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Situazione più semplice invece per Mazzocchi: l’ex Salernitana ha disputato solamente due partite da subentrato quest’anno contro Atalanta e Lazio (in cui è stato espulso in seguito alle tensioni con Marusic) ed è ormai ai margini del progetto del Napoli.

Oltre a “Sassuolo: idea Lazzari per l’out di destra, piace anche Mazzocchi” leggi anche: