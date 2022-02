SASSUOLO FRATTESI – Intervistato da “Il Corriere dello Sport“, Davide Frattesi analizza questa sua stagione al Sassuolo, che sta vivendo da protagonista.

Così la mezzala neroverde: “Sinceramente non ci penso, tutto passa per il Sassuolo. Se un giorno dovessi andare via sarebbe un altro discorso, ma ora sto bene qui e voglio dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi prefissati“.

SASSUOLO FRATTESI – Poi: “Abbiamo dimostrato di poter giocare con le grandi ad armi pari, abbiamo vinto con la Juve, il Milan, la Lazio. A volte soffriamo contro le squadre di livello più basso, che forse non affrontiamo con la giusta cattiveria, con rabbia. Ecco, questo è un argomento di discussione, dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista. Forse dipende dal fatto che siamo una squadra giovane, anche se l’esperienza non manca, io sono uno dei pochi al primo anno di serie A. E’ una questione di mentalità. Dobbiamo cambiare mentalità, questo è poco ma sicuro“.

