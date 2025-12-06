Sassuolo-Fiorentina, rimonta e sconfitta viola: ora il Verona, sfida tra ultime
Sembrava potesse essere l’occasione per trovare la prima vittoria in campionato e iniziare un nuovo percorso quello della Fiorentina che a Reggio Emilia perde invece contro il Sassuolo: toscani avanti subito con un rigore di Mandragora ma i neroverdi pareggiano con Volpato al 14′ per poi prima dell’intervallo completare il sorpasso con Muharemovic.
Nella ripresa, dopo il palo di Cheddira, Konè sigla il 3-1 che in attesa degli altri risultati vale l’ottavo posto in classifica; i viola, terza sconfitta nelle ultime cinque gare di Serie A, sei nelle ultime otto considerando anche l’Europa restano in fondo a soli 6 punti.
Nel prossimo turno, drammatica sfida tra ultime in Toscana, Fiorentina-Verona (gialloblù in campo tra qualche ora in casa contro l’Atalanta) mentre per gli emiliani trasferta contro il Milan.
